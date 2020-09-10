京东健康呼吸中心上线：疫情防控常态化下的专科医疗服务升级

9月9日，京东健康呼吸中心正式上线。据介绍，京东健康呼吸中心将打造线上线下一体化的呼吸领域诊疗和护理服务模式，实现数字化慢病管理体验，也为智能化疾控体系建设助力。呼吸病学专家、中日友好医院呼吸与危重症医学科林江涛教授任京东健康呼吸中心主任。

京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为林江涛教授颁发聘书

呼吸类疾病具备易扩散、不易发现、进程快、控制难等特点。呼吸系统慢性疾病拥有庞大的患者人群，我国慢阻肺患者人数约为1亿，20岁以上哮喘患者人数约4570万，加强呼吸健康领域的防控与治疗体系建设刻不容缓。

林江涛教授认为，呼吸类疾病的治疗目前存在着两大难点，其一，很多患者难以获得优质医疗资源或及时诊治，从而导致疾病恶化；其二，多数呼吸疾病是慢性疾病，需要有长期的跟踪管理才能控制症状或实现康复，但传统医疗体系的服务模式很难达到这一目标。

针对上述问题，京东健康呼吸中心致力于优化呼吸领域的医疗资源配置、提升医疗服务体验，并推动疾病康复与预防的线上线下一体化发展。

据介绍，呼吸中心聚集了包括林江涛在内的众多呼吸疾病领域的专家医生，其诊疗范围覆盖了呼吸科全部12个病种类别，连接了来自全国26个省市的呼吸科专家医生。让患者能够更方便地在线上找到权威专家、顶级名医等优质医疗资源资源，以获得及时的疾病咨询和诊疗服务，如需要还可转诊到线下医院进行医生面诊；医生通过京东健康呼吸中心，可以更便捷地进行疾病管理和患者随访、开展科普教育和学术研究。

活动现场

除了诊前咨询和诊中治疗，呼吸疾病的诊后康复环节和慢病管理模式也亟待优化升级。以哮喘为例，传统的哮喘管理方法主要包括门诊随访、输出纸质报告、医院集中讲座等，存在服务效率低、交通不便、过往报告和历史数据无法随时查阅等问题；同时，哮喘疾病的控制很大程度上依赖于患者自我管理，然而症状管理及治疗能力缺乏、监测环境及维持生活质量能力不足等因素，无不影响着此类慢性疾病的管理质量。

为了解决这些痛点，京东健康依托供应链优势，将联合众多医疗器械厂商实现硬件与平台数据打通，开展呼吸疾病的智能防治和管理，不仅帮助医生实时掌握患者康复效果，优化治疗方案，还能将患者由发病后的“被动治疗”转变为提早发现和主动干预。

值得注意的是，京东健康呼吸中心还专门设立了“护理分中心”。在线上，呼吸专科护士作为医生助理，协助医生做好患者的慢病康复和健康管理等专业工作；在线下，通过“互联网+护理”的O2O服务预约，针对患者居家康复治疗需求，护士可上门进行用药和器械使用指导或开展医疗专业护理，创新了呼吸专科的护理服务模式。

“呼吸医学的发展对国家公共卫生安全、人民健康保障等有至关重要的作用，”林江涛认为，“呼吸医学与互联网医疗结合不仅能为患者提供更全面的服务，同时有利于对病种的分布、区域、年龄、性别、用药差异等进行大数据分析，进而制定新标准、新规范。”