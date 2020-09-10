颈椎不适咋办?这个教师职业病防治技巧请收藏

2020年9月10日是中国的第三十六个教师节。颈椎病是教师常见病之一，在教师节来临之际，北京中医药大学东方医院推拿理疗科医生刘杨为老师们准备了一份“推拿大礼”。

颈椎病自我检测

判断自己到底有没有患颈椎病，先做个简单的自我检测：

1.颈背怕冷，颈部酸痛，自觉颈部或后背特别怕冷，有种发紧感甚至牵扯僵硬感；

2.脖子疼痛时，手臂或手指也出现疼痛或麻木症状;

3.闭上眼睛，左右缓慢旋转头部，有颈椎部疼痛、头晕或偏头痛的症状;

4.脖子经常性疼痛，上肢或者下肢乏力，手握拳，然后完全伸展开，10秒钟做不到20次；

5.长时间低头会出现头晕、恶心、视物旋转等；

6.对枕头和睡眠环境要求非常高，稍不注意就特别容易落枕。

如果您偶尔出现以上症状，那就要小心了，颈椎病正悄悄地靠近您。

如果经常出现以上症状，或者出现上述症状中的两到三项，您很可能就已经是颈椎病患者了，此时需要到正规医院进行检查治疗。除了颈部体格检查外，还要拍颈椎X线片，必要时做CT或磁共振检查以确诊。这些颈椎所导致的不适多与长期低头的姿势有关。

三种方法缓解颈椎不适

1.轻拿颈肩

拇指与四指合力，从上往下一松一放轻轻拿颈部肌肉，约2分钟。

注意：先拿痛点周围，最后拿痛点，动作要轻，以微痛为度。

2.拿捏肩井

先用患侧拇指与四指合力拿捏健侧肩井，逐渐加力到有酸胀感后保持不动，缓慢左右转动颈椎;

再用健侧拇指与四指合力拿捏患侧肩井，逐渐加力到有酸胀感后保持不动，缓慢左右转动颈椎，并逐渐加大患侧幅度。每侧约2分钟。

3.按手三里

用拇指指尖按压手三里穴，直至局部酸胀难忍，保持力度不变。然后做低头仰头、左右转头的动作，逐渐加大活动范围。每侧约1分钟。

上面的三个动作坚持练习，每天利用课间休息时间，为自己的颈椎做个保健操吧。