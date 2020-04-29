科学防治职业病亟须加强基础研究

4月28日是“世界安全生产与健康日”，我国将4月25日至5月1日定为《职业病防治法》宣传周也正是希望借助特殊的日子，让更多人关注工作安全与健康，更好地保护劳动者的健康权益。

作为世界上劳动人口最多的国家，我国的职业健康问题一直面临较大挑战。官方数据显示，截至2018年底，我国累计报告职业病97.5万例，其中，90%是使病患痛苦不堪的职业性尘肺病。早日发现、及时防护、有效治疗，科学防治职业病成为重点。政府、劳动者以及用人单位都开始在力所能及的范围内采取行动，避免因工作带来的伤害和疾病。

但是，怎么落实才是关键。

这就不得不提到我国关于职业安全与健康的基础研究缺失问题。其实，我国职业病实际发病人数远高于报告病例数。因为从表面上看是我国职业健康检查覆盖率低和用工制度不完善带来的数据不详，而究其根本，是长期以来，我国在职业病监测、职业病危害现状调查、职业病机理、发生规律等基础研究领域存在较大缺失，职业病防治技术支撑体系和队伍建设严重不足。

做好重点职业病监测和职业病危害现状调查，推动加强职业病防治技术支撑体系和队伍建设将是一项必须落实的工作。进一步规范职业病监测，加强监测网络和监测能力建设，增强监测数据的准确性、可靠性，是制定政策、执行保护的第一步，是一项打基础、利长远的工作。

职业病的机理和发生规律的基础研究也是许多工作推进的基础。以往人们的认知中，职业病就是那几类，现有的对职业病的认定仍然停留在2013年制定的《职业病分类和目录》，10大类132种以呼吸系统、皮肤、眼睛、耳鼻喉口腔等为主。但是随着我国经济转型升级，新技术、新材料、新工艺广泛应用和新业态的产生，新的职业危害因素不断出现，与工作相关的肌肉骨骼系统疾病和心理健康等职业健康问题已引起广大劳动者和社会各界的广泛关注。一些新的因职业带来的安全与健康问题，如何认定、如何核查、如何治疗都是我们不得不面对的问题，如若解决不当，容易造成新旧问题和矛盾相互交织。

鼓励和支持研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，提高职业病防治科学技术水平；及时创新、发现和采用有效的职业病防治技术、工艺、设备、材料是全社会心之所向。

当我们迈入新的时代，职业健康保护已经成为提升人民群众健康获得感、幸福感和生活质量的重要一环，打牢基础、科学防治虽是共识，但仍有许多细节亟待落实。（李 艳）