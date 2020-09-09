吹风机治鼻炎？这些秋季养生诀窍需注意！

随着人们健康意识的增强，各类养生方式不断推陈出新。而秋季又是最适宜进补的时节，一些有关秋季养生的谣言又开始冒出头来。秋季过敏高发，吹风机可治鼻炎？秋天不要吃姜？人民网“求真”栏目盘点常见秋季养生伪科学，提醒大家要科学健康养生。

吹风机治鼻炎？

【真相】秋季是过敏性鼻炎高发期，流鼻涕、打喷嚏、鼻塞等不适症状让人难受, 有传言说，打开吹风机的热风，用较弱的风速吹鼻子，可以有效治疗鼻炎。专家辟谣称，吹风机可以产生热风，这种热效应能改善血流，促进局部血液循环，缓解鼻塞症状。但这也只是缓解症状，无法根治鼻炎。吹风机吹鼻子也许能让鼻炎得到一时缓解，但它无法让你对花粉不过敏，也无法改善你的抵抗力，而且它对鼻黏膜的刺激会加重病情，得不偿失。

鼻子有调节温度、湿度、自我清洁的功能，鼻腔需要湿润的环境。用吹风机对着鼻子吹会破坏鼻黏膜，还会减弱鼻腔清洁病毒功能，使得鼻腔更干燥、更难受。鼻腔有炎症者，用此法很可能会导致病症加重。

秋天不要吃姜？

【真相】秋季并非绝对一点也不能吃姜,关键是不能“多食”和“夜间勿食”。生姜的好处虽然多，但是吃起来也有不少讲究，季节就是其中之一。由于生姜属于辛辣之品，属于热性食物，在烹饪过程中会失去不少水分，食后容易上火。同时，秋天气候干燥、燥气容易伤肺，如果再食用辛辣的生姜，更容易伤害肺部，加剧人体失水、干燥，加重秋燥对身体的危害。所以秋天以少吃姜为宜。营养专家表示，秋季并非绝对一点也不能吃姜，关键是不能“多食”。

秋季吃蛇胆补身？

【真相】很多人认为蛇胆是中药，吃了会对身体好。可是药用蛇胆和食用蛇胆完全是不同的概念。蛇胆是一味中药，性凉，味苦微甘，具有祛风除湿、清凉明目等功效，但它的药用价值和食用价值是截然不同的。药用蛇胆的来源、炮制方式等都有严格的规定，在处理过程中，已经将蛇胆有害、有毒的东西去除。生蛇胆中含有大量的寄生虫，并不适合人直接吞服。此外，蛇类寄生虫感染率高、感染强度大，其中检出的裂头蚴为人畜共患寄生虫。这意味着，生吃蛇皮、蛇肉、蛇血以及生吞蛇胆等行为，存在极大感染寄生虫的风险。

秋天吃瓜类水果会引发疾患?

【真相】民谚“秋瓜坏肚”是指立秋以后继续生食大量瓜类水果容易引发胃肠道疾患。夏天吃西瓜是消暑的，但进入秋天后如果吃多了，很容易发生呕吐、腹痛或腹泻等症状。这主要是因为，夏天大量食瓜已经让人的脾胃处于虚弱状态，加之天气转凉，吃多了阴寒性质的瓜果肠胃会不舒服。“秋瓜坏肚”，提醒的是在秋天里瓜类水果要少吃，但并不是说完全不能吃，只要不过量，不会对人体造成大的损害。

另外，秋天里也有一些水果是可以适当多吃的。比如梨可润肺，能够消痰止咳；苹果富含多种维生素和钾，对心血管疾病患者有益；龙眼有滋补、强壮、安神、补血等作用。

秋燥流鼻血可仰头止血？

【真相】在秋季，鼻黏膜容易干燥，有人认为流鼻血没必要大惊小怪，通过仰头就可以进行止血。仰头只能使鼻腔内已经流出的血液在重力的作用下流到咽喉部，并不能真正达到止血的目的。科学止鼻血应采取以下办法：如出血量小，可用拇指和食指紧紧压住两侧鼻翼，暂时用嘴呼吸，并将头部向前倾，同时在前额部敷上被冷水浸湿的毛巾，一般五到十分钟后，鼻血即可被止住。如果出血量大，可采用压迫填塞的方法来止血。先用脱脂棉卷成鼻孔粗细的棉条，再将棉条塞进鼻孔。(温璐 刘霞)

资料来源：生命时报、科普中国等