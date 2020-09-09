中老年女性和癌症患者，都应关注骨健康

对于癌症患者而言，“转移”这个词就是一个梦魇，骨转移常预示患者生活质量下降和生存期缩短，而随着骨转移带来的一系列骨相关事件（包括病理性骨折、骨放疗、骨手术和脊髓压迫），会给患者造成巨大痛苦，严重影响其生活质量及行动能力。

乳腺癌骨转移虽不会要命，但会疼得要命

解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科主任、中国临床肿瘤学会副理事长江泽飞教授近日在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时说：“乳腺癌病人出现复发转移后，约30%-40%的患者会首发骨转移；乳腺癌晚期病人中有约60%-70%会出现骨转移，虽然骨转移不像脑转移或肝转移那样对寿命影响巨大，但是骨转移对患者生活质量影响非常大。”江泽飞解释说，骨疼痛很厉害，由于癌细胞破坏了骨头，骨头表面神经会很敏感。骨和关节是运动器官，稍微一动就会受到牵扯，因为疼得要命，往往令很多患者痛不欲生。

癌症晚期虽然易出现骨转移，但骨转移比例如此之高还是令人吃惊。江泽飞教授介绍，除乳腺癌外，前列腺癌的骨转移率为65%~75%，多发性骨髓瘤为70%~95%，肺癌为30%~40%。

骨转移早期并无症状，定期复查非常重要

患乳腺癌后，怎能知道自己会不会骨转移？发生骨转移最早期症状是什么？江泽飞介绍，通常骨转移早期没有任何症状，很多患者都是在骨转移后期才出现剧烈骨痛；还有些人骨转移的发现不是因为骨痛，而是因为骨折。所以对于骨转移来说预防非常重要，“现在有比较好的复查和随访体系，将患者分低危、中危、高危，预估十年内复发风险超过50%的患者与复发风险不到10%的人，复查频度不一样，有的人为4个月，有的人为半年。复查中会结合患者症状做一些骨扫描和骨CT的检查，让患者能意识到当出现异常时，医生会做专业检查来判断骨骼有没有问题，是出现了骨转移还是骨质疏松。”江泽飞说。

多手段综合治疗，让乳腺癌患者活得又长又好

江泽飞告诉记者，乳腺癌有不同分型，从临床看，受体阳性患者更容易发生骨转移，但骨转移本身对寿命影响并不大。反而三阴、河图阳性病人可能较早出现肝和脑转移，生存期比较短。

江泽飞介绍，现在乳腺癌治疗愈后越来越好，许多患者到了晚期还可以存活三五年甚至十年八年。“这时细致规划病人的治疗就特别重要，骨转移尽管很难治愈，但完全可以做到对这类病人在减轻症状、维护生活质量的情况下延长生命。”江泽飞说，在骨转移领域，影像科、病理科、放疗科、骨科、内科专业医生相互合作非常重要，因为患者有着漫长治疗期，且治疗手段比较复杂，需要综合系统良好的骨改良药物及合理的手术和化疗时机，更需要多学科共同参与，目的就是争取让病人减轻症状，保持良好生活质量，争取让她们活得又长又好。

重视骨健康，让中老年女性和癌症患者更有生活质量

乳腺癌病患很多是中老年女性，接受化疗和内分泌治疗都可能会产生骨丢失，因此骨健康问题涉及所有患癌女性。江泽飞认为，乳腺癌病人要从一开始就建立预防骨转移和预防骨质疏松意识，而没有发生转移的早期病人在治疗过程中同样要当心发生骨质疏松甚至骨折风险。他希望通过癌症患者早期关注骨健康，未来这些病人发生骨折、瘫痪甚至大小便失禁的将越来越少，但这还有赖于系统化、多学科的合作及全程管理。

江泽飞说，内分泌的激素治疗会加重骨质疏松，病人更会因此发生骨折，对生活影响巨大。对于早期可治愈病人我们也要关注其骨健康，一般建议半年做一次骨密度检查，骨密度正常了才能用药；如果骨密度不正常，会停掉影响骨密度的药，增加骨保护药。

有研究报告指出，老年人发生髋部骨折后，死亡率高达50%，五年存活率只有20%。女性一生发生骨质疏松性骨折的危险性为40%，高于乳腺癌、子宫内膜癌和卵巢癌的患病总和。江泽飞指出，中老年女性要特别加强防骨折意识，除重视骨健康外，防护措施也要做好，比如居室地板防滑、浴室地板防滑以及做好雨雪天的防滑措施等，简单说就是从关注骨健康到家庭健康。

（中国妇女报·中国妇女网记者 王凯）