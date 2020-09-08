房曰林：四项措施推动医改在基层顺利展开

人民网北京9月8日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，天长市卫生健康委主任房曰林介绍了“健康天长”建设的相关情况。

房曰林从社会影响方面、改革成效方面和群众健康获得感方面三个方面介绍了天长市医改的情况，在谈到具体措施时，介绍了四个方面：

第一是强龙头，提升牵头医院的带动能力。

第二是壮龙身，提升乡镇卫生院的服务能力。

第三是健龙尾，充分发挥健康守门人的作用。

第四是抓融合，让各级医疗机构上下成为一家人。

房曰林详细介绍到，在强龙头方面，提升牵头医院的带动能力，和三甲医院建立了合作的关系，中医院建设的四名工程，以名院、名科、名医、名药为抓手，提升中医院的发展，天长的中医院已经顺利晋升为三级中医院；强化投入，增强后劲和保障方面，提出了政府投入举措。

壮龙身方面，主要是提升乡镇卫生院的服务能力，天长7个中心卫生院，全部按照二级医院开始打造，其他卫生院按照一甲打造，同时做好服务面前正在如火如荼的进行着。

健龙尾方面，主要是充分发挥健康守门人的作用，对村卫生室，实施按照200平方八室分开进行统一建设，启动了中医银针行动、两卡制服务，智医助理、家庭医生、两病免费发药等多项措施。

抓融合方面，主要是让各级医疗机构上下成为一家人，具体措施是做到“八统一”：统一的行政后勤管理；统一人事管理；统一的财务管理；统一考核的绩效考核；统一的培训管理；统一的药械管理；统一的医保管理，统一信息化建设互联互通。