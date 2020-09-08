国家卫生健康委办公厅发布关于开展2020年预防出生缺陷日主题宣传活动通知

人民网北京9月8日电 近日，国家卫生健康委办公厅发布关于开展2020年预防出生缺陷日主题宣传活动的通知。通知内容如下：

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

9月12日是预防出生缺陷日。为加强出生缺陷防治知识普及和宣传教育，在全社会营造重视和支持出生缺陷防治工作的良好氛围，现就2020年预防出生缺陷日宣传活动有关事项通知如下。

一、活动主题

今年的活动主题是：“同心抗疫，护佑新生”，旨在引导动员全社会弘扬抗疫精神、凝聚奋进力量，统筹推进疫情防控和妇幼健康工作，加强出生缺陷防治知识普及和宣传教育，引导公众主动获取知识、接受服务，科学孕育健康新生命。

二、活动内容

（一）各地围绕活动主题，通过知识普及、政策宣讲、义诊咨询、讲座培训、科普作品展示等多种形式，广泛传播健康知识、倡导健康生活方式，引导公众主动参与出生缺陷防治工作，推进健康知识普及和妇幼健康促进专项行动落实。

（二）我委将联合中国出生缺陷干预救助基金会，于9月12日当天共同举办线上主题宣传活动。届时，将公布展播全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛优秀作品，“共和国勋章”获得者钟南山院士将应邀接受视频访谈并寄语妇幼健康工作者。线上宣传活动安排及播放平台等信息将提前在我委官网“妇幼健康司”子网站公布。

三、工作要求

（一）各地要按照常态化疫情防控要求，充分发挥网络、微博、微信、短视频等新媒体优势，创新开展群众喜闻乐见、传播效果好、针对性强的宣传教育活动，确保活动实效。

（二）各地要结合正在进行的出生缺陷防治科普作品征集大赛，统筹推进主题宣传和健康科普。利用省级指定作品展示媒介平台，加大优秀作品展示推广力度，用好用足科普作品，营造良好舆论氛围和宣传声势。

（三）为便于各地更好地开展活动，我委组织编制了“预防出生缺陷日宣传海报”“出生缺陷防治健康教育核心信息宣传手册”等宣传教育材料（可从我委网站“妇幼健康司”子网站下载），拟定了宣传标语口号（见附件），供各地参考使用。

（四）各地要将本次活动作为推进健康中国行动落实的重要举措，聚焦预防出生缺陷、保障妇幼健康，全面贯彻预防为主、共建共享工作方针，深化宣传教育、强化参与互动，为妇幼健康和出生缺陷防治工作营造良好氛围。

联系人：妇幼司 燕东海

电 话：010-62030814

附件：2020年预防出生缺陷日主题宣传活动宣传标语口号

国家卫生健康委办公厅

2020年9月4日

（信息公开形式：主动公开）

附件

2020年预防出生缺陷日主题宣传活动

宣传标语口号

一、出生缺陷早预防，健康中国我行动

二、出生缺陷群防群控，健康中国你我同行

三、防治出生缺陷，我行动、我健康

四、防治出生缺陷，你我携手同行

五、关注生命起点健康，预防出生缺陷发生

六、普及优生健康知识，倡导健康生活方式

七、预防出生缺陷，从婚前孕前开始

八、重视婚检孕检，孕育健康生命

九、主动婚前检查，增进婚姻幸福

十、婚前先检查，健康早知道

十一、怀孕要计划，孕前先检查

十二、孕前检查益处多，帮你生个好宝宝

十三、孕期要保健，产前需筛查

十四、定期产前检查，保障母婴安全

十五、重视新生儿筛查，呵护儿童健康

十六、防治出生缺陷，避免先天残疾

十七、孕育健康宝宝，燃亮幸福人生

十八、科学孕育，共享健康，幸福人生

十九、出生缺陷早预防，宝宝健康惠全家

二十、防治出生缺陷，促进妇幼健康，建设健康中国

来源：国家卫生健康委办公厅