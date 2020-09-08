治疗肿瘤你还在做“选择题”吗？

文/羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞 陈壮忠

我国癌症发病占比、死亡占比均为全球第一。一旦得知得了肿瘤，很多人就会做“选择题”。有的人会首选西医，西医说没的治了再找中医；有的则走向另一个极端，认为西医治疗副作用大，坚持纯中药治疗。 其实，面对肿瘤的治疗应该是道“加法题”，西医与中医结合治疗癌症可以优势互补、减毒增效、标本兼治，只不过不是1+1=2，而是1+1>2。这是近日在广州举行的“第十八届全国肿瘤综合治疗新进展学术大会国医大师、院士高峰论坛”上传递的理念。

中医、西医治癌各有利弊

为何说肿瘤治疗不应该做选择题，而应该做加法题？本次大会的执行主席、著名中医肿瘤学家及中西医结合临床肿瘤学家，广州中医药大学第一附属医院副院长林丽珠教授解释，癌症的治疗西医手段包括手术、化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗等，这些治疗方式的优势体现在肿瘤的局部控制比较好，但不足体现在——“无瘤生存”的理念有可能导致对肿瘤的过分治疗、疏于全身的机能调整、某一种治疗手段仅对部分患者有效（比如说，靶向治疗仅适用于部分驱动基因突变的患者、免疫治疗不适用于免疫状态差的患者、部分患者对放疗不敏感）、毒副作用严重影响生活质量甚至导致治疗中止、耐药发生率较高等。

对于西医手段的许多不足，中医恰恰可以弥补，不仅可以减毒，还可以增效。比如说，中医药可有效解决化疗药、靶向药、免疫治疗时可能会出现的恶心、呕吐、骨髓移植、腹痛、皮疹、肝功能损伤等副作用；中医药联合化疗药、靶向药、免疫治疗能起到减缓耐药、协同提高疗效的作用。 但中医并非完美无缺，其缺点就是杀伤力弱、对局部瘤体控制不明显。而中医治疗存在的不足，又恰好是西医手段的长处。

中西医结合治癌，双剑合璧

林丽珠教授总结说，西医善于局部肿瘤杀灭，可治标、祛邪；中医善于全身整体调节，可治本、扶正。这样看来，中西医结合、多学科综合治疗癌症犹如“双剑合璧”，且1+1>2，可起到全身和局部治疗的统一，在延长患者生存时间的同时，也能提高其生活质量。 “这不仅仅需要患者转变观念，许多医生也需要转变观念”，林丽珠教授说，这次大会旨在为业界专业人士提供更多的交流机会，找准中西医结合的切入点，在中医传承、守正的基础上进行创新。