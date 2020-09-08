小便涩痛小腹胀，脾肾阳虚惹的祸

文/羊城晚报记者 林清清 通讯员 沈中

医案:林先生，33岁，小便涩痛小腹胀1年余

白领林先生33岁，经常在办公室一坐就是一天，厕所也不去几次。近1年来隔三差五出现排尿时涩痛，常觉得小腹胀。太太得知后，心想湿热导致，就煲车前草、菊花等清热解毒利湿类饮品，一喝就是大半年。起初有所缓解，但近来不管用了。林先生常觉口淡，喜吃煎炸、麻辣类重口味食物，吃完症状又加重。就诊于某医院被诊断为前列腺炎，经规范治疗后有所缓解，但还是会小便涩痛。近来还腰酸腰痛，经常怕冷，别人在空调房里优哉游哉，他却觉得冷。近段时间还比以前爱出汗了，大便也不成形，于是向德叔求治。

德叔解谜:脾肾阳气虚弱，湿热注于下焦

德叔认为，林先生小便涩痛不适，根本原因在于脾肾阳虚。林先生喜食生冷辛辣，刺激脾胃，对脾胃造成负担，脾的运化水湿功能变弱，排不出的水液积聚在体内。又因工作忙碌，经常憋尿，久坐日长，体内的水液和尿液会郁而化热，化为湿热。湿邪像水一样往下流，贮存在膀胱，导致了排尿时疼痛。治疗上，由于林先生病程日久，虚实夹杂，但以虚为多见，德叔先从根本上入手，加强脾和肾的温化水湿能力，然后稍微用点帮助消散蓄积在膀胱下焦湿热之邪的中药，标本兼治。前后间断治疗两周余，饮食上给予指导，小便涩痛、怕冷、腰酸等明显缓解。

预防保健:告别生冷，配合艾灸

白露时节，阴气逐渐加重。广州白天依然炎热，但早晚变凉，此时不宜暴露少衣，腹部及腿脚等下半身尤需注意保暖。德叔建议，少吃西瓜、哈密瓜、青瓜、苦瓜、海带、豆腐、西洋菜等寒凉的瓜果青菜。平时可配合艾灸疗法缓解症状，选中极、关元、太溪、三阴交等穴。具体操作方法如下：将点燃的艾条置于离皮肤2～3cm处，进行熏灸。每个穴位灸10～15分钟，1周灸2～3次。

Tips:

中极穴：位于小腹部，肚脐下4寸（约一个手掌的宽度）。

关元穴：位于小腹部，肚脐下3寸（约除拇指外四个手指的宽度）。

太溪穴：位于足内侧，跟腱和内踝之间的凹陷处。

三阴交穴：位于小腿内侧，内踝尖直上3寸，胫骨后缘。

德叔养生药膳房:巴戟天核桃煲猪脊骨

材料：猪脊骨500克，巴戟天20克，花生60克，炒白术20克，枸杞子20克，生姜3～5片，精盐适量。

功效：补肾健脾除湿。

烹制方法：诸物洗净，猪脊骨切块，放入沸水中焯水；将上述食材一同放入锅中，加入清水1500毫升（约6碗水量），武火煮沸后改文火煲1小时，放入适量精盐调味即可。此为2～3人量。