吃药后拉肚子未必是坏事

这几天门诊中，经常有病人反映在服药期间出现腹泻，而且也特别担心“腹泻”这个“不速之客”，会让自己原有的病情恶化。可真的是那样吗？

其实，这种服药期间出现腹泻的情况比较常见。最早专门对这一情况进行讨论的是一千七八百年前的张仲景老先生，他在《伤寒论》中这样描写：“伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴，太阴当身发黄，若小便自利者，不能发黄，至七八日虽暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。”

也就是说，我们在治疗疾病的时候，这些药物纠正了人体脏腑之气的偏盛偏衰，使得脾胃功能相较于之前，有了更明显的提高。脾胃功能提高了，就使得那些沉积在体内的水湿浊邪，随着大便或者小便排了出去。

咱们当代名医胡希恕老先生也非常赞同这样的观点。他也认为，这个时候的下利（拉肚子），是人体“愈病的反映”。更直接地来讲，慢性病治疗的过程中，排除用药因素（医生有意加入泻下药），受凉、吃冰冷刺激食物所致胃肠功能紊乱等情况，出现的腹泻，是人体脾胃机能恢复的表现之一。这也是体内湿邪外走的迹象。而且这种腹泻会逐渐减少，并且停止，患者不用过分担心。

当然，并不是所有在服药期间出现的腹泻都是好现象。多数情况下，患者自身无法判断疾病过程中出现的腹泻到底是好，还是不好。所以一旦出现腹泻要多多留意，及时咨询医生。持续腹泻，或者腹泻后有明显不适的时候，及时停止所服用汤药也是必要的。（中国中医科学院广安门医院姚魁武）