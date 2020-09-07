诺华制药与中国县域医院院长联盟签署战略合作协议

9月4日，苏州诺华制药在2020年中国县域健康大会上宣布,与中国县域医院院长联盟达成战略合作，进一步助力国家分级诊疗及属地化全程疾病管理体系的建设，满足基层患者需求，以实现“大病不出县”的国家医改战略目标。

此次合作双方将在高血压、血糖、血脂、心衰、眼科、免疫皮科、中枢神经和移植等广泛疾病领域开展深入、长期的合作，促进县域医院临床诊疗管理能力的提升，推动县域医疗生态体系的建设。第一阶段合作，双方将以心血管疾病领域为核心，以专业学科能力建设和心血管疾病筛查及管理体系的构建为重点，助力心血管疾病诊疗在县域地区的持续发展，满足县域人民的健康需求。

联盟携手企业，共拓县域医疗发展之路

据统计，目前全国县域人口总数超过9.5亿，约占全国总人口的73%[ 《县域经济产业竞争力的评价研究》]。县域医院作为中国广大县域百姓看病就诊的主要场所，承担着我国近三分之二人口的疾病诊疗与健康管理重担，是实现“健康中国”目标的基础。随着医改政策地不断深入，我国县域地区三级卫生服务网络建设已初见成效，但在医疗服务人员人数、临床诊疗服务水平等方面依然面临诸多挑战。

“提升县域医疗机构的临床诊疗能力、构建规范的临床管里体系是实现国家分级诊疗战略目标，将患者留在县域的重要途径。” 中国县域医院院长联盟主席、中国工程院院士、中华预防医学会名誉院长王陇德院士表示：“本次与诺华制药达成的战略合作，将进一步有助于基层医疗卫生资源的优化，提升县域医疗机构疾病防治能力。双方共同的目标是推进县域医疗卫生整体水平的发展，守住县域百姓疾病防治‘第一关’”。

死亡率居高不下，县域心血管防控吹响号角

《中国心血管病报告2018》指出：我国目前有2.9亿心血管疾病患者，心血管病患病率和死亡率持续上升，农村心血管病死亡率自2009年起超过并持续高于城市水平，占全部死因的45.50%。县域医院对于心血管疾病的前期筛查、诊断治疗和长期管理，都承担着至关重要的任务。

“我国心血管疾病诊治水平不同区域差异较大，例如心衰，作为各种心血管疾病的终末阶段，我国至少有一千万的患者，如果不及时治疗和积极管理，其生存率低于多种癌症。但在大部分的县域地区，由于诊疗能力不足，缺乏清晰且责任明确的疾病诊疗流程和标准等，心衰疾病的诊治和管理均面临巨大挑战。”中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇教授表示：“此次双方合作，将为推动基层医院心血管疾病防治事业注入强大动力，双方将就县域医院所需，尤其是心血管疾病专科能力建设和人才培训、中心规范化体系建立和实践、心血管疾病危险因素筛查和管理等方面率先展开深入合作。希望随着战略合作的全面落地，能形成心血管防控县域化新模式并使更多基层患者受益。”

诺华制药（中国）总裁张颖对县域医疗的发展满怀信心，她表示：“诺华始终心系患者，致力于变革治疗标准，让更多患者更快地获益于突破性的创新药物，并获得更好的健康体验。我们非常重视此次与县域联盟的合作，将以诺华在心血管领域多年的深厚积淀，通过与联盟强强联手，把优质的医疗资源和丰富的疾病诊疗管理经验传递到县域医院。未来，我们也将深化合作，扩展疾病领域和覆盖地域，提升县域医疗发展，惠及更多县域患者。”