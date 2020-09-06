胡瑞荣：县域医疗服务提升 县级医院责无旁贷

人民网北京9月6日电 6日，由人民网·人民健康主办的“强县域 千县行”全国县级医院能力提升典型案例宣传活动全国片区交流会·安徽站暨进一步推进紧密型县域医共体建设大会·安徽站活动在安徽省天长市举行。会上，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长胡瑞荣在致辞时表示，县级医院是县域医疗服务体系的龙头、核心，在县域医疗服务体系中的责任责无旁贷。

十九大报告里面明确指出，要构建优质高效的医疗卫生服务体系。胡瑞荣在致辞时表示，县级医院是县域医疗服务体系的龙头、核心，县级医院在县域医疗服务体系中的责任是责无旁贷的，必须担当起来。他强调，县级医院起着城市和县域两个医疗服务网络之间承上启下的重要一环、关键一环的作用。高效医疗卫生服务体系的建立，离不开县级医院的努力和县域医疗服务体系能力的进一步增强。

对于“强县域 千县行”活动的举办，胡瑞荣总结出“四个一”，即一个中心、一个抓手、一个体系、一个目标。

胡瑞荣表示，一个中心就是始终坚持以人民健康为中心的核心没有动摇过，始终把工作对标、对表到人民健康服务需求上去；一个抓手就是以医共体工作为抓手，进一步整合县域医疗卫生服务资源；一个体系，就是进一步强县域，要进一步把县域医疗服务体系的网格化做好做强；一个目标，就是通过各项有力举措，最终的目标是县域综合服务能力的增强，能让更多的患者受益。

胡瑞荣表示，新一轮医改以后我国的医疗卫生服务体系发展成效显现，但也存在发展不平衡、不充分的问题，医疗资源总量增长，但优质医疗资源却存在数量不足、分布不均衡，结构不合理的问题。

胡瑞荣介绍说，2016年国家卫健委发布了《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》，目前83.7%的县医院达到了基本标准要求；有29.8%的县医院达到了推荐标准的要求，能力和水平明显提升。

在谈到医疗服务体系建设发展未来要怎么做的话题时，胡瑞荣表示，县医院要进一步加强传染病救治能力建设，逐步建立独立的传染病病区，把相应的检查检验的项目和影像的项目都配到独立院区里面去。同时他还认为示，未来网格化布局管理模式一定要进一步加强。

胡瑞荣表示，下一步还要进一步加强服务能力建设，在县级医院自身服务能力建设方面，各个医院要合各自实际的情况和特色，还有所在县域群众的就医需求，一定要有强势学科和未来重点发展的学科。