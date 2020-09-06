嘉宾热议：以互联网+赋能基层医疗服务

人民网北京9月6日电 9月5日，由国家卫生健康委医政医管局指导、人民网与浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。在下午举行的主题为“以互联网+赋能基层医疗服务”的圆桌论坛上，与会嘉宾就相关话题进行了探讨。

四川省成飞医院副院长李元富提出，“下沉”是互联网+医疗推动基层诊疗水平提升的关键词，要充分利用信息技术手段加强基层医院与上级医院的互通互联。

“基层医院要做好远程医疗、远程诊断的基础设施建设，完善预约诊疗及电子病历系统。在申请上级医院医院远程会诊的时候可以提供完善有效的患者信息，专家指导也可以通过电子病历系统直接获取。”李元富讲道。

“远程诊断、远程会诊主要解决的就是时间和空间的限制问题，通过互联网+，可以推动医疗资源从上到下进行流动，能够有效解决基层医疗机构的医疗服务能力提升问题。”重庆医科大学附属大学城医院副院长王慧来指出，包括远程影像阅片、诊断、查房、会诊等在内的互联网医疗服务，让老百姓可以在基层就能享受综合医院的优质资源，也让他们能够放心基层医疗机构的医疗服务水平和实力，从而真正推动国家分级诊疗制度的落地。

建德市第一人民医院常务副院长相鹏提出，互联网+医疗的产业融合一直以来落后于其他产业。由于医疗人才的培养需要长期的过程，在互联网+医疗的发展过程中，不能仅仅把互联网当做网络培训的工具，尤其是互联网+培训在提升基层诊疗能力方面，当前还有很多难点和问题需要解决。在医疗培训过程中，需要积极发挥互联网的优势，将互联网管理、应用和培训结合在日常工作中。5G技术的应用将为医疗行业带来产业链的颠覆，在未来在需要拥抱技术，用技术助推医疗服务质量的提升。

新昌人民医院书记姚灿珍表示，基层医疗资源缺乏、服务能力弱是当前我国各个地方都存在的问题。新昌人民医院通过开设远程门诊、远程急诊的方式，让基层在医生在有需要的时候可以通过网络进行对接提供帮助，并通过互联网软件的培训和考试提升基层医生知识服务水平，5G技术的应用的远程手术也为基层医疗服务能力的提升提供了很多的帮助，也创造了更多的可能。“互联网是一种很好的工具，如何把工具用好，服务于医生和老百姓，是需要我们用心去做的。”