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2020全国智慧医院建设与发展大会

陈旭东：以需求为导向建设智慧医院 提升人民群众就医体验

2020年09月05日16:48 来源：人民网-人民健康网

人民网北京9月5日电 今天，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网、浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。浙江省卫健委医政处副处长陈旭东提出，智慧医院建设要以需求为导向，提升医院现代化管理水平，打造诊疗更安全、就诊更便利、沟通更有效、体验更舒适的就医环境。

陈旭东表示，智慧医院建设是改善医疗服务的重要内容，也是推进医院信息化建设，提升人民群众就医体验的重要手段。一直以来浙江省卫生健康委积极推进智慧医院建设，针对群众“看病难、看病烦”的痛点，通过“最多跑一次改革”系列举措，着力打造诊疗更安全、就诊更便利，沟通更有效、体验更舒适的就医环境。

“随着医疗服务的不断深入，要将智慧医院建设贯穿院前、院中、院后服务全流程，为患者提供更加丰富的互联网+医疗服务，大力推进智慧结算，打通信息壁垒，高度融合各方数据，重塑流程，提升服务质量。”陈旭东提出，在智慧医院的建设过程中要以需求为导向，做好智慧医院架构设计的同时，整合各类医疗诊疗信息数据，不断提升医院现代化管理水平，逐步建设成医疗、服务、管理一体化的智慧医院。

(责编：许晓华、李轶群)


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