“2020全国智慧医院建设优秀案例”名单公布

人民网北京9月5日电 今天，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网、浙江省卫生健康委联合主办、人民健康与浙江大学医学院附属第二医院联合承办的“2020全国智慧医院建设与发展大会”在浙江杭州举行。为更好地展现全国各地智慧医院建设成果，进一步推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，人民网·人民健康根据部分省卫健委推荐、各医疗机构自荐等方式，挖掘了一批在智慧医院建设中取得突出成果的医院案例。

会上进行了“2020全国智慧医院建设优秀案例”授牌仪式，共计43家医疗机构获得授牌。名单如下（排名不分先后）：

安徽医科大学第一附属医院、北京大学第三医院、大连医科大学附属二院、大庆龙南医院、赣南医学院第一附属医院、广东省人民医院、广州市妇女儿童医疗中心、贵州省人民医院、海南医学院第一附属医院、杭州市第一人民医院、河北省人民医院、吉林大学第一医院、建德市第一人民医院、江苏省苏北人民医院、中山大学附属肿瘤医院、聊城市人民医院、临沂市人民医院、柳州市工人医院、南昌大学第一附属医院、山东第一医科大学第一附属医院、青岛大学附属医院、山东省立第三医院、首都医科大学附属北京友谊医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海市公共卫生临床中心、深圳市妇幼保健院、首都医科大学附属北京朝阳医院、江西省儿童医院、井冈山大学附属医院、浙江大学医学院附属第二医院、四川大学华西第二医院、四川大学华西医院、四川省成飞医院、浙江医院、天津中医药大学第一附属医院、云南省第一人民医院、中国科学技术大学附属第一医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、天津市宁河区医院、重庆医科大学附属大学城医院、重庆医科大学附属第一医院、中国医学科学院阜外医院、中山大学附属第一医院。