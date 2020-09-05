主讲人：广东省中医院脾胃科主任医师 黄穗平

“胃口好，吃嘛嘛香”常被拿来当作夸人的词。胃口，其实指的是食欲。也因此，不少人一旦食欲不好，就会怀疑是胃肠出了问题。事实上，其他系统的疾病也会让人吃不下饭。

临床上，有些患者因为胃口不好前来就诊。每当遇到这类患者，尤其是中老年人，医生便会格外警惕，因为这种情况有可能是危急重症的隐匿症状。都有哪些病会让人胃口不好呢？

由于食物消化吸收的主要场所是消化系统，因此，食欲下降的最常见原因也与消化有关，主要分为两类。

胃肠疾病。急性胃炎、慢性胃炎、肠炎、消化性溃疡、幽门梗阻、胃癌、肠癌、阑尾炎等。

肝胆胰疾病。急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化、肝癌、胆囊炎、胆石症、胰腺炎等。

但其他系统的疾病也可能导致食欲下降，比如慢性肾炎、肾盂肾炎、肾功能不全等泌尿系统疾病；右心衰、全心衰、心律失常等心血管疾病；甲状腺功能减退、肾上腺皮脂功能减退、类癌综合征等内分泌疾病；呼吸道、消化道、泌尿系的急慢性细菌、病毒、寄生虫感染等感染性疾病；严重的低钠、低钾、高钙血症、氮质血症等代谢紊乱；神经性厌食、抑郁症、精神创伤、情绪性食欲减退等精神心理疾病，这些都会让人没有胃口。

需要提醒的是，不明原因的食欲下降或进行性消瘦，是恶性肿瘤的重要症状之一，有时还是某些肿瘤的首发症状，必须尽早就医。不少癌症患者出现此症状时已处于晚期。

如果服用某些药物，毒副作用也会引起食欲下降，比如强心苷、喹诺酮类、磺胺类、非甾体抗炎药、各种抗癌化疗药等。

总之，引起胃口不好的原因有很多，千万不要认为这只是小问题。

中医认为，胃主受纳，脾主运化，受纳就是摄取食物。中医将食欲下降称为“纳呆”，是指胃的受纳功能呆滞，也称“胃呆”。如果胃纳减少，伴有食后饱胀的感觉，称为“胃痞”。

中医认为，引起纳呆的原因有很多，比如感受时邪、饮食伤胃、情志失调、脾胃虚弱等都可导致胃失受纳、功能呆滞。总体来说，纳呆的发病机制为脾胃功能失常。天热时，胃口不好的常见原因多为感受湿邪和胃阴不足两种。

感受湿邪：化湿开胃。不少人喜欢喝凉茶、冷饮，易感受寒湿邪气，使胃气闭塞不通，出现食少、口淡黏腻、腹部胀满、恶心欲吐、大便溏烂、头身困重、懒动等现象。

此时，最适合用芳香化湿药。芳香有一种独特的力量，可以让人心情愉悦、积极向上、缓解焦虑、胃口大增等。不仅如此，中国古代医家发现，带有天然芳香气息的药物，可帮助祛除体内湿浊。常见的化湿开胃药物有藿香、陈皮、砂仁、白豆蔻等，可用砂仁陈皮瘦肉粥。

具体做法（1人份）：取砂仁2克、陈皮3克、瘦肉50克、大米50克。陈皮温水洗净，瘦肉切片备用，大米洗净、浸泡30分钟；将陈皮、大米放入锅中，加适量清水，大火煮开转小火煮20~30分钟；加入瘦肉煮15分钟，再加砂仁煮5分钟，加盐调味即可。

胃阴不足：养阴开胃。人体多汗容易伤津，导致胃阴不足，出现饥不欲食、胃部隐痛或灼痛、嘈杂嗳气、唇舌干燥、干呕呃逆等情况。

中医认为，“胃喜润而恶燥”，胃中津液充足，才能消化水谷，维持其通降下行之性。常见的养阴开胃药物有石斛、麦冬、玉竹、沙参等，推荐一款食疗方——沙参石斛煲老鸭（两人份）。

具体做法：取沙参20克、石斛20克、生姜3片、老鸭半只，将老鸭焯水、药材洗净，一同放入砂锅中，加适量清水；大火烧开后转中小火煲1小时，加盐调味即可。

需要提醒的是，小儿厌食、食欲下降多和饮食积滞有关，但成人的身体情况更为复杂，如果出现胃口不好、伴有短期内的体重下降，甚至贫血等，一定要多加警惕、及早就医检查，明确诊断，以免延误病机。▲