受访专家：中国人民解放军火箭军特色医学中心消化内科主任医师 王瑞玲

人老了，胃口随之变差，加上孩子们忙于工作，很多老人在家总是一个人吃饭，越吃越没味，越来越不想吃。长期如此，对老人身心健康不利。

火箭军特色医学中心消化内科主任医师王瑞玲提醒，老人吃饭还是要热闹一些，因为愉快的用餐氛围能改善老人的心情，对于一些有心理障碍的老人更是有帮助。老人吃饭如何做到热闹呢？王瑞玲主任给老年朋友支了几招。

放点音乐。人体的胃肠蠕动以及消化液的分泌，与精神状态有关。老人吃饭时，通过电视、电脑或手机等播放一些轻松音乐，能让老人处于愉悦的情绪之中，就餐环境也因此变得轻松舒适。这样的氛围对老人增进食欲有立竿见影的效果。

养鱼怡情。在家里养点鱼，老人吃饭时，听着鱼在缸里游动的水声，就不会感到太过安静和寂寞。有小鱼相伴，也是一种慰藉。

节目助兴。如今，电视里有很多美食节目，老人也可以试着一边吃饭，一边观看美食节目。大厨现场烹饪的场景和一道道美味可口的菜肴，是食欲的增进剂。说不定老人还学会几招，可以一展身手。

多人共餐。孩子们、亲戚朋友等与老人一起用餐，家中一下就热闹起来，老人的孤独寂寞随之烟消云散。吃饭时，小辈为老人夹菜添饭，关怀照料，老人在不知不觉中胃口开了。

边吃边聊。与老人吃饭时，家人不妨说些当下的热点话题及生活中的奇闻轶事等，可以激发老人的兴致。但要注意，聊天内容不要太过刺激、引起爆笑等，否则可能引起呛咳。

外出就餐。建议老人时不时外出，和几个要好的朋友或街坊一起去饭店吃饭，一来可以品尝新鲜美食，二来可以加强与朋友的沟通交往，增进感情。有的餐厅还有歌舞表演，老人和朋友一边吃饭、聊天、欣赏表演，心情自然会轻松愉快，更想多尝些美味。（特约记者 莫 鹏）