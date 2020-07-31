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三伏天食欲不振？这样搭配拥有好胃口

闫涵 李林静

2020年07月31日07:52 来源：人民网-科普中国

炎炎夏日，很多人会感到食欲不振。加之高温下人体的代谢速度较快，就更需要均衡膳食来维持身体机能了。那么，夏季要怎么吃才能既保证营养健康，又能提振食欲呢？

饮食清淡，作息规律

首先，可以通过几道可口的清淡菜品来缓解酷暑的厌食症状。少吃油腻食物，因为油腻的食物会让胃肠不适，使人更加没有食欲。同时，多喝热水，喝水会让人感到精力充沛，也有利于促进人体的新陈代谢，让肠胃变得更加通畅。

此外，充足的睡眠、有规律的作息也是健康生活和提升精气神的有效方法。切记不要过度熬夜，因为熬夜不仅对身体健康有影响，也会导致食欲不振。

膳食搭配，健康开胃

除了节制冷饮，以免增加胃部负担之外，还可以通过搭配与更换食谱来解决食欲不振的问题。一方面，搭配适量的富含蛋白质、矿物质、维生素和膳食纤维等的食物，如瘦肉、鸭肉、豆腐、牛奶、甲鱼、鳝鱼、蛋品和新鲜的绿叶蔬菜、瓜茄、水果等；另一方面，为提振食欲，要经常更换食谱，巧用姜、醋、大蒜、芹菜、青葱等调料。同时，可以多食具有生津止渴、清热泻火和排毒通便的瓜果，如冬瓜、苦瓜、丝瓜、番茄、西瓜等。

此外，夏季气温高，身体水分流失快，宜适当多饮些白开水、淡茶水、绿豆汤、菊花茶、酸梅水等清凉饮料或天然矿泉水。但不提倡贪饮含增色剂、增甜剂、防腐剂等食品添加剂的饮品。

本文由科信食品与营养交流中心科学技术部主任阮光锋进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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