排舞采风进宁夏：打造“体育+文旅”时代新名片

“走咧走咧去宁夏，不等天亮就出发，想听尕妹唱的歌，想看贺兰古岩画……”

伴随着流畅优美的歌词和独具宁夏风情的音乐旋律，由国家体育总局体操运动管理中心和宁夏旅游协会主办的“挖掘与传承中国民族传统体育文化”排舞采风走进宁夏活动，于9月2日顺利完成排舞创编及展示教学工作。

当地舞蹈专业学生与采风工作组老师合影

采风工作组与宁夏当地文化艺术专家的多次讨论与筛选，最终选定《走咧走咧去宁夏》、《牡丹花与放羊娃》、《大红的日子大红的天》、《听到花儿就想家》这四首极具宁夏风情和传唱性的歌曲作为此次排舞曲目。经过紧锣密鼓的策划研讨与创编，四支排舞原创作品均通过当地专家的审核，获得了一致好评。

排舞公益送培活动

9月1日，采风工作组在银川市玉皇阁广场举行了“挖掘与传承中国传统体育文化——排舞采风活动走进宁夏暨2020年排舞公益送培活动”。当地舞蹈爱好者及附近居民在音乐的律动中跟随教学老师摇曳舞步，在体验排舞的同时，也演绎出了宁夏当地的传统文化风情。

“感觉整个人的身心都在跟着节拍跳动，整个舞蹈非常有活力、有新意，期待在宁夏能多开展这样的排舞推广活动。”现场学习舞步的一位阿姨对此次活动赞不绝口。

采风工作组组长唐萍教授表示，此次完成的四支融合了宁夏当地传统体育元素、舞蹈元素和音乐元素的排舞原创作品，将加入“全国排舞广场舞推广中心2021年推广曲目”之中，让更多的人领略到宁夏风情。

国家体育总局体操运动管理中心副主任郭振明表示，此次排舞采风融合了宁夏当地优秀的民族传统文化，是坚定文化自信，推动民族团结和谐发展的重要体现。希望借助排舞项目能够深入、广泛地挖掘宁夏文化，并与当地有关部门一道，形成合力，同向共振，推动旅游文化及体育相关产业高质量发展。

参与活动的各位专家指出，推动文化和旅游高质量发展，就是贯彻落实好“永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。宁夏民族艺术研究所所长邹荣研究员表示，中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基，可以进一步从排舞民族化、学术价值以及实践中作研究和推广。

“此次排舞采风走进宁夏，既是展示宁夏文化和旅游品牌形象的一个舞台，也是当地体育+文旅创新融合的一个契机。在国家经济发展正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，希望通过排舞项目与宁夏文旅产业、体育产业等领域的深度结合，为宁夏经济社会发展注入新动能，以体育+文旅共同打造排舞采风宁夏样板，进而辐射到全国乃至世界舞台上，打造新时代美丽新宁夏的新名片。”宁夏文化和旅游厅副厅长张仁汉说。

自2013年国家体育总局启动“挖掘与传承中国传统体育文化-排舞采风活动”以来，融入中国不同民族舞蹈元素的排舞原创作品不断涌现，体育+文旅的地方新名片也在不断为地方经济结构升级和相关产业发展注入新活力。下一步，排舞采风活动将充分总结以往经验，培育可复制、可推广的体育+文旅融合发展“样板间”，助力民族文化发展，推动全民健身，带动相关产业高质量发展。