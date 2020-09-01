排舞采风进宁夏 于细微处勾勒民族风情

8月28日，由国家体育总局体操运动管理中心和宁夏旅游协会主办的“挖掘与传承中国民族传统体育文化”排舞采风走进宁夏活动在银川举行。排舞采风工作小组将在当地开展为期一周的排舞采风活动。该活动以排舞为载体，通过创编融入宁夏当地优秀传统文化，力求打造具有民族特色的大众健身代表作。

排舞是一项根据不同音乐元素来表现不同舞种风格特点的国际性体育运动，因其具有健身性、娱乐性和大众性，目前排舞也成为了一项广受大众欢迎的健身娱乐项目。

28日当晚，采风工作组专家召开工作会议，对此次排舞采风作出细致规划与成员分工。会议提出，要以“拼命三郎”的干劲，按时保质保量完成创编任务。结合宁夏传统民俗文化，创新方式方法，创作出“群众喜欢、群众欢迎”的特色排舞作品。

“融合了宁夏当地传统体育元素、舞蹈元素和音乐元素的排舞原创作品，既是展现我国优秀传统文化，增强文化自信的一种表现形式，也是推动宁夏特色名片走向全国、走向世界的有效途径。”采风工作组组长、全国排舞广场舞推广中心技术专家委员会副主任唐萍表示，此次排舞采风走进宁夏，将深入挖掘民族传统文化特色，在推广排舞文化的同时，更好地传承和发展中国民族传统体育文化。

排舞采风工作组与当地专家交流学习

29日，采风工作组与当地专家进行座谈会，探讨交流回族舞蹈风格特点。宁夏文化和旅游厅艺术处副处长韩桦，中国舞蹈家协会理事、宁夏舞蹈家协会副主席王玉梅，宁夏民族研究所副所长、宁夏旅游协会秘书长官玲，宁夏银川市文化艺术馆副馆长韦华，银川市音乐家协会副主席钱朝辉，中国舞蹈家协会中国舞全国金牌教师王丽娟等人详细介绍了宁夏当地的风土人情、民族歌曲、民族舞蹈风格及动作要领，并结合排舞创编提出指导性建议。

王玉梅老师现场示范教学

作为老一辈艺术家，王玉梅老师不顾腿部的不适，现场为大家示范舞蹈动作，并对前期创编作品中的舞步、手势、节拍等细节之处逐一进行修改指正。

“细节是一个民族文化的象征和符号，只有形成自身的特色,才能具有自己的民族性和文化性。在共性中寻求差异，在细微处打磨，才能创作出具有宁夏传统文化风情的作品。”王玉梅老师说。

未来几天，采风工作组将与当地专家通力合作，实地学习交流宁夏传统文化特色，持续推动排舞创编与宁夏民族舞蹈文化元素的融合，最终形成具有地域特色、民族特色的优秀排舞原创作品，把“塞上江南·神奇宁夏”的独特风情通过排舞运动带到群众面前，助推民族传统文化的传承与创新发展。