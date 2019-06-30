排舞采风小组走入舞蹈的海洋日喀则
由国家体育总局体操运动管理中心资助项目“挖掘与传承中国传统体育文化排舞采风活动走进西藏暨2019年排舞啦啦操公益送培活动”的采风专家组，离开孔繁森同志奉献了一切的阿里，来到了我国西南边陲重镇日喀则。
西藏是歌的世界，舞的海洋，日喀则人更是能歌善舞，其民间舞蹈风格独特。为了将更多的中华优秀民族传统文化艺术融入到“排舞”曲目中，采风小组与日喀则市民族艺术团和群众艺术馆的三位资深专家针对果谐、甲谐、夏尔巴和萨迦索等非物质文化遗产舞蹈进行了分析交流。
日喀则市教育（体育）局党组成员、副局长陈钺与采风团队交流座谈至深夜，作为即将结束援藏工作的吉林省第六批援藏干部，他说体育舞蹈活动深受西藏人民喜爱，以体育舞蹈为载体，开展本次活动能够更融合地学习发扬老西藏精神、两路精神和珠峰精神，教育引导各族群众自觉感党恩听党话跟党走。
采风小组与当地舞蹈老师分析交流采风曲目的曲式和动作
采风小组与当地舞蹈老师共舞原创夏尔巴舞蹈
采风小组专家研究民族舞蹈动作精华与排舞的有机融合
与日喀则市教育（体育）局召开体育调研工作座谈会
来自日喀则市的18名学校老师在送陪活动中学习花球啦啦操
重庆市啦啦操委员会技术专家的教学工作一丝不苟
全国啦啦操委员会技术专家为藏族学员规范每一个动作
藏族学员兴致盎然地学习花球啦啦操
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