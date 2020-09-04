“低糖电饭锅”真能降血糖吗？

中国作为糖尿病人口第一大国，近年来糖尿病发病已有不断年轻化趋势，而随着低糖膳食理念的逐渐普及，市场上也出现了不少宣称“低糖”“降糖”或“脱糖”的电饭锅产品，引发人们关注。那么，“低糖电饭锅”确实有“低糖”功能吗？

广东省消委会于今年3月至7月集中开展了“低糖”电饭锅商品比较试验。本次试验20款测试样品，均由消委会工作人员通过线上线下渠道，模拟实际消费购得，价格从198元/台到1699元/台不等，覆盖高中低档产品，基本涵盖了市场上“低糖”电饭锅产品的主流品牌和重点型号。本次实验在兼顾检测产品安全性的基础上，选取了蒸煮米饭的还原糖含量、抗性淀粉含量两项关键功能指标进行了测试。

检测结果显示：大多数“低糖电饭锅”样品确实具有一定的“减少米饭糖类含量”的功能效果。从比较试验结果来看，在功能效果方面，20款样品中有18款样品低糖档位蒸煮的米饭与普通米饭相比，还原糖含量有不同程度减少，而抗性淀粉含量不同程度增加（抗性淀粉在体内消化吸收缓慢，具有一定瘦身效果）。但需要注意的是，电饭锅只能做到一定程度上降低米饭中的含糖量，与降血糖完全是两个概念。如果有相关产品以降血糖为宣传卖点，则有误导之嫌。

广东省消委会还提醒，如果产品宣称的降糖率过高，或是以与实际降糖效果核心指标关联不大的降低淀粉率做宣传，消费者都需谨慎。 （王忠耀）