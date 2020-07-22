让人欲罢不能的奶茶 并不只是奶和茶

喝茶是一个安静的活动，喝奶有利于人体健康，奶茶却是一种典型的快消品。人们一边说着再也不喝奶茶了，一边走进了奶茶店。逃不过“真香定律”的奶茶究竟有何魔力让年轻人趋之若鹜呢？港式、台式、低糖、奶盖……种类繁多的奶茶里究竟有什么？对健康又有何影响呢？下面让我一起来看看。

虽然奶茶和牛奶只有一个字不同，但有些奶茶中的奶却并非是牛奶，而是用植脂末代替的。植脂末的主要成分有氢化植物油、葡萄糖浆、酪朊酸钠、硅铝酸钠，而部分氢化植物油则含有反式脂肪酸。科学研究表明，反式脂肪酸的摄入量和心血管疾病发病率呈正相关。《中国居民膳食指南》建议每日反式脂肪酸摄入量不超过2克。用植脂末做的奶茶，每300毫升（相当于中杯奶茶）中就有0.5克到2.7克的反式脂肪酸，如果长时间喝奶茶会提高患上心血管疾病的风险。

此外，一杯奶茶的含糖量也不容小觑。研究显示，一杯奶茶约等于一瓶可乐的含糖量，即使是低糖、去糖或无糖的奶茶，也都含有糖。《中国居民膳食指南》中规定“每天糖的摄入量不要超过50克，最好控制在25克以下”，而正常甜度的一杯奶茶含糖量就达到了35克。

除了反式脂肪酸和糖，打造奶茶良好风味和口感的另外一个因素就是脂肪的参与，但是过量的脂肪摄入会引发肥胖，在带有奶盖的奶茶中，脂肪含量尤其高，平均为7克/100毫升。成人每日推荐摄入的脂肪小于60克，喝这样一杯奶茶相当于吃掉了两顿饭的脂肪。所以奶茶虽然好喝，但还是适量为宜。

（来源：科普中国）