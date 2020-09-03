直播预告：精准治疗时代，肺癌靶向药该怎么选？

原发性支气管肺癌，简称肺癌，起源于气管、支气管粘膜或腺体，是最常见肺部原发性恶性肿瘤。近年来，全球范围内肺癌的发病率与死亡率均明显上升，据统计数据显示，男性肺癌发病率与死亡率均占恶性肿瘤第一位；女性人群所患恶性肿瘤中，肺癌的发病率排第三，死亡率排第二。

近年来，肺癌靶向药如雨后春笋般涌现出来，那它们的疗效究竟如何？在精准治疗时代，肺癌靶向药该怎么选？

2020年9月3号（周四）20:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请上海长海医院呼吸与危重症医学科主任白冲进行视频访谈，与大家在线分享肺癌相关科普知识。

专家简介

白冲，教授、主任医师、博士生导师。上海长海医院呼吸与危重症医学科主任，任中国医师协会内镜医师分会副会长、呼吸内镜专委会主委、呼吸整合医学专委会副主委；中国教育协会胸部肿瘤专委会副主委；中华医学会呼吸病学分会委员；上海市抗癌协会理事；上海市抗癌协会肿瘤呼吸内镜专委会主委；上海市医学会呼吸病学会副主委。

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