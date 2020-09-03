热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

按摩三穴 提神解乏

清华大学第一附属医院中医科 唐潇旖 □主任 隋 晶

2020年09月03日08:41 来源：人民网-生命时报

　　俗话说，“春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月”。立秋后，很多人出现了秋乏现象，总感觉没精神，稍微动一动就乏力、犯困。

　　中医认为，这种情况是人体随季节气候变化的一种适应性反应，虽然不是病，但会影响工作和学习的效率。如何缓解这种不适感，日常不妨常按一按太阳、风池、百会三个穴位。

　　从中医角度讲，太阳、风池、百会三个穴位都位于头面部，具有提神醒脑的作用。从现代解剖学来讲，三个穴位下分布有颧神经、面神经、额神经、下颌神经等神经的分支，能刺激皮下遍布头面部的血管和神经，增加供血、兴奋大脑，进而达到提神解乏的作用。

　　取穴：太阳穴，位于头部侧面，眉梢和外眼角中间向后一横指凹陷处；风池穴，位于颈后部两条大筋凹陷处；百会穴，位于头顶正中线与两耳尖连线的交叉处，是调节大脑功能的要穴。

　　具体方法：每天每穴可按压1~2分钟，以局部有酸胀感为宜。如果疲乏困倦的症状比较严重，可每天多次按压，推荐时间为早晨、午睡后。▲

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn