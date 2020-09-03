俗话说，“春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月”。立秋后，很多人出现了秋乏现象，总感觉没精神，稍微动一动就乏力、犯困。

中医认为，这种情况是人体随季节气候变化的一种适应性反应，虽然不是病，但会影响工作和学习的效率。如何缓解这种不适感，日常不妨常按一按太阳、风池、百会三个穴位。

从中医角度讲，太阳、风池、百会三个穴位都位于头面部，具有提神醒脑的作用。从现代解剖学来讲，三个穴位下分布有颧神经、面神经、额神经、下颌神经等神经的分支，能刺激皮下遍布头面部的血管和神经，增加供血、兴奋大脑，进而达到提神解乏的作用。

取穴：太阳穴，位于头部侧面，眉梢和外眼角中间向后一横指凹陷处；风池穴，位于颈后部两条大筋凹陷处；百会穴，位于头顶正中线与两耳尖连线的交叉处，是调节大脑功能的要穴。

具体方法：每天每穴可按压1~2分钟，以局部有酸胀感为宜。如果疲乏困倦的症状比较严重，可每天多次按压，推荐时间为早晨、午睡后。▲