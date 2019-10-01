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爱喝茶，大脑老得慢

2019年10月01日08:55 来源：人民网-生命时报

茶水是清油解腻、提神醒脑的好饮品，但喝茶的健康功效远不止这些。新加坡国立大学杨潞龄医学院心理医学系的一项小规模研究发现，经常喝茶可以提高大脑连通性，延缓大脑衰老。

为确定喝茶是否可以促使大脑中的沟通线路组织得更加有效，研究人员选取36名年龄在60岁以上的中老年人进行调查，其中15人经常喝茶，21人很少或从不喝茶。参试者提供其总体健康状况、情绪心理、生活方式等方面的详细信息，并接受核磁共振扫描及12项神经心理功能测试和认知功能测量。

研究人员特别关注了默认模式神经网络（DMN）的连通性。DMN是连接多个大脑区域的大型网络，它的重要作用包括自我意识、共情能力、道德推理和想象未来。在比较了两组人的测试结果后,研究人员发现，喝茶者大脑的整体网络比较完善，功能和结构连接效率更高。当大脑区域之间的连接体现出更强的结构化特征时，信息处理就可以得到更有效地执行。研究结论发表在《老龄化杂志》上。

该研究成果首次证明了喝茶对大脑结构的积极影响，表明经常喝茶对脑组织的衰老起到延缓作用。 （萧忠彦）

(责编：李轶群、许晓华)


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