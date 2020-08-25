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10分钟打造优质午睡，精神一整天

李悦康

2020年08月25日15:32 来源：人民网-生命时报

仅仅午睡10分钟，就能使人保持至少2小时以上精神活跃；午睡30分钟能提高警觉性、防止不安全驾驶，效果堪比喝咖啡。美国《赫芬顿邮报》曾刊文，请心理学教授、睡眠专家萨拉·梅德尼克教你如何利用短短的10分钟时间，打造一个完美的小憩。

午睡时间因人而异。它主要取决于你早上何时起床，比如习惯于5点钟早起的人，应该在下午1点钟午睡。午后打盹是人类天性的一部分。因此，如果想要午睡，那就尽量早点睡，强打精神硬撑没有任何意义。

午睡10～20分钟最佳。有学者对不同时长午睡的效果进行了对比研究，发现对大多数人而言，午睡10～20分钟效果最佳，如果时间过长，会导致醒后大脑迟钝。

睡前一定要设闹钟。这对睡个好午觉很关键，因为许多人担心会不会睡过头，结果很难入睡，而设好闹钟会使人消除这一担忧。

听着“白噪音”。为了完美的午睡，应该找一个黑暗、安静的场所。如果必要的话，可以使用眼罩、耳塞，或者下载一些海浪声、风声等“白噪声”来排除干扰。

睡前喝杯咖啡。不用担心咖啡会让你睡不着，事实上，咖啡因需要约20分钟才能起效，因此，午睡前喝一杯咖啡，醒来时咖啡因正好开始发挥提神功效，会让人感到加倍神清气爽。

先午睡再熬夜。尽管熬夜对身体健康不利，但有时不得不熬夜，这种情况下可以通过提前睡个午觉补充睡眠。研究人员发现，午睡2小时以上，能使人保持精神饱满24小时以上。提前午睡，比熬夜后午睡，缓解缺觉的效果更明显。

需要提醒的是，失眠的人不适合午睡。纽约市睡眠医生组织创始人、临床心理学家詹妮特·肯尼迪表示：“如果一个人晚上睡眠有障碍，例如入睡困难，或者晚上长时间清醒，绝对不能午睡，否则会加重失眠。”（生命时报特约记者 李悦康）

(责编：李轶群、许晓华)


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