秋天养肺要“温润静”

入秋之后，天气依然很热，许多人仍保持着暑天吹空调、吃冷饮的生活饮食习惯，即所谓的“秋行夏令”。气温虽然不变，但节气已转换，秋风起，早晚温差逐渐加大，天地阳气渐收，稍不注意就会受到外邪的攻击。

中医认为：“肺为清虚之体而居高位，为五脏六腑之盖，开窍于鼻，外合皮毛，外感六淫之邪自口鼻皮毛而入，多先犯肺，肺叶娇嫩，不耐寒热，易被邪侵而发病。”也就是说，肺为娇脏，忌寒热忌燥忌悲，所以秋季养肺要做到“温”“润”“静”。

穿衣“温”。肺为华盖，与喉咙鼻子相连，对于身体的健康至关重要。秋季温差变化大，呼吸不畅、鼻塞感冒等症状比较常见。入秋后，鼻腔黏膜对早晚的冷空气刺激感到不适，容易伤风、感冒、流鼻涕。因此，早晚要适当添衣，还可以多按摩鼻子，既调养肺气，还能预防鼻塞流涕。

饮食“润”。1.补肺防燥。入秋以后气候干燥，“燥则润之”，建议多吃养阴润肺防燥的食物，如莲子、百合、银耳、南瓜、枇杷。脾胃功能虚弱、容易消化不良的人，可以吃茯苓、芡实、山药、小米、白扁豆，口干舌燥者可以加麦冬、石斛、太子参等。推荐两个食疗方。一是增液汤：取玄参15克、麦冬12克、生地12克，一起煎水，出现口干口渴、复发性口腔溃疡、习惯性便秘、慢性咽炎等情况可以服用。二是银耳百合羹：银耳、百合性味平和，二者一起煮羹饮用，可以补气养阴、润肺止咳、宁心安神，适合容易上火、虚不受补的人群。 2.少辛多酸。根据《素问·脏气法时论》：“肺主秋，肺收敛，急食酸以收之，用酸补之，辛泄之。”可见食酸收敛肺气，食辛发散泻肺，秋天宜收不宜散，建议大家尽量少吃生姜、辣椒等辛味之品，适当食酸味果蔬，如番茄、乌梅、葡萄，以助养肺。

情志与运动“静”。秋在五脏对应肺，肺在志为悲，所以秋季要尽量内心平静，神志安宁，情绪舒畅，切忌悲忧伤感，即使遇到不开心的事情，也应主动自我调节，防止损伤肺气。“静”不代表不运动，而是说运动不宜激烈，可选择轻松平缓的有氧项目，如散步、慢跑、打太极拳等，防止出汗过多，阳气耗损。 ▲