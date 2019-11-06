秋季养肺，多做7件事
传统医学认为，“燥”主秋令，秋燥即是中医理论中的燥邪，燥邪易伤肺，肺喜润而恶燥。
对于秋季如何养肺的问题，河南省中医院肺病科主任、主任医师孟泳教授说，日常生活中多做这些事情，对养肺大有裨益：
1.常笑宣肺：对呼吸系统来说，大笑能使肺扩张，清理呼吸道，使呼吸通畅。
2.深呼吸清肺：适度的深呼吸动作有助于清肺。
3.按摩护肺：按迎香穴，将两手拇指外侧相互摩擦，有热感后，用拇指外侧沿鼻梁、鼻翼两侧上下按摩60次左右，然后，按摩鼻翼两侧的迎香穴20次，每天早晚各做一至两组。
4.主动咳嗽净肺：秋日应经常开窗通风换气，每日早晚选择空气清新处主动咳嗽，清除呼吸道及肺部的污染物，减少肺部损害。
5.运动健肺：多做扩胸运动，提倡腹式呼吸法（伸开双臂，尽量扩张胸部，然后用腹部带动来呼吸，能增加肺容量）。
6.主动喝水益肺：秋季气候干燥，使人体大量丢失水分。要及时补充水分，以保持肺脏与呼吸道的正常湿润度。
7.食疗润肺：莲子、芡实、鱼鳔、蜂蜜等有滋阴润肺作用，冰糖银耳汤、雪梨膏、百合莲子汤、山药莲子汤、芡实山药羹等也有养阴润肺作用，不妨常食。(记者 魏浩 通讯员 杨莉霞)
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