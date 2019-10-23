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松子杏仁茶养肺

广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏

2019年10月23日08:14 来源：人民网-生命时报

　　中医认为，秋冬燥气盛，最易伤肺。肺外主皮毛、内司呼吸、下合大肠，所以皮肤干燥、干咳痰黏、肠燥便秘等时令不适，多与秋燥伤肺有关。

　　在此，推荐一款秋季养肺茶：取松子仁15克、南杏仁15克，用搅拌机研磨成粉状，加入适量沸水煮3分钟，最后加入适量冰糖至融化即可。

　　方中，南杏仁即甜杏仁，口感微甜、细腻，具有润肺、止咳、滑肠等功效。松子有“果中仙品”的美誉，是老人养肺润燥的首选。《随息居饮食谱》记载松子：“甘平，润燥，补气充饥，养液息风，耐饥温胃，通肠辟浊，下气香身，最益老人”。二物合用，成就一道温润养肺的茶饮，能改善秋冬时令不适，适合老人、爱美女士及大众秋冬保健食用。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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