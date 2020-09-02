关于喝水的讲究，这些都讲错了

水是生命之源，人体内的水分，大约占到体重的65%。没有水，食物中的营养不能被吸收，废物不能排出体外，药物不能到达起作用的部位。水与人类的关系如此密切，饮水对于人类健康和发展的重要性不言而喻。

获得安全饮用水是人类生存的基本需求，然而有许多说法让人们对饮水安全产生了忧虑和担心：放置超过6小时的水不能喝，瓶装水放后备箱暴晒会致癌，热水兑凉水，不能给孩子喝……这些说法是真的吗？让我们一起来揭开真相。

热水兑凉水，不能给孩子喝？

一些人认为在热水中添加一些凉水给孩子喝，这种做法非常不可取，因为凉水中含有很多的杂质和细菌。这里要看凉水指的具体是哪一类水。对于凉开水或是质量合格的瓶装水或桶装水，它们都经过灭菌消毒的过程，本身是安全的，和热水兑在一起并不会带来什么健康问题。

喝放置超过6小时的水会拉肚子？

水放置多久会变质，并没有一个固定的时间，因为开水的保质期会受到很多客观因素的影响，如盛放开水容器的洁净程度及保温程度、存放环境温度高低、是否加盖保存及容器的密封性等。所以“水放置超过6小时就不能喝”并不准确。

煮沸多次的水有亚硝酸，喝了会中毒？

亚硝酸实际上指的是亚硝酸盐，是一类含有亚硝酸根的无机化合物的总称，对人体有毒性。在我国生活饮用水卫生标准中，对于亚硝酸盐的规定是不得高于1毫克/升。而经过实验证明，即使沸腾20次，亚硝酸盐含量仍远低于国家标准的上限值。

瓶装水放车内暴晒会致癌？

目前市场上用来装饮用水的塑料瓶，大都采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）制成，一般不添加增塑剂，在温度小于120℃时是十分安全的。即便是在炎热的夏季，暴晒下车内的温度会升高，也不可能达到120℃。所以，只要购买正规厂商生产的合格饮用水，水源和塑料瓶符合国家标准，就不必担心暴晒后会释放致癌物。

弱碱性水有利健康？

国家制定饮用水pH值标准是出于管道运输考虑，与健康无关。我国生活饮用水指标中确实有pH值一项，范围是6.5—8.5，但这并不是健康指标，而主要是出于防止金属管道被pH值较低液体腐蚀的考虑。

长期饮用纯净水会形成酸性体质？

在人类生命活动过程中，体内不可避免地会产生含酸性代谢产物（碳酸、乳酸等）和碱性产物。但人体自身调节系统可以进行酸碱平衡，同时摄入的纯净水中酸碱物质含量实际上是非常低的。因此，饮用纯净水并不能改变人体酸碱度，正常生物体的体液酸碱度总是稳定在一定范围之内。

家用臭氧水机制出的臭氧水能治病？

水主要由氢和氧构成，不论怎么处理都不可能具有特殊疗效。即便是一些制水机能够起到活化水分子、增强溶解性的作用，但现在没有任何试验可以证明其效果。家用臭氧机生产的臭氧水通常用作消毒水，因为臭氧属于强氧化物，若长期饮用这种水有可能对口腔及胃肠黏膜造成损伤，甚至会降低人体免疫力，加速衰老。

（来源：科普中国）