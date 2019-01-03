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胃食管反流患者睡姿有讲究

浙江省湖州市中医院 顾掌生

2019年01月03日08:53 来源：健康报网

胃食管反流病患者之所以会出现胸骨后灼热感或疼痛，主要是由于胃内以胃酸为主的酸性物质越过贲门括约肌，进入食管黏膜并对其产生刺激所致。因此临床治疗通常采用抑制胃酸的药物或抗反流的药物，严重的可两者联合使用，甚至直接使用中和胃酸的碱性药物。

但对于一些患者，使用这些药物并不能达到很好的效果。这是因为年龄增长只会使贲门括约的张力继续下降，越来越无力抵抗胃内酸性物质的反流。在这种情况下，除了用药、注重生活习惯、避免食用刺激性食物等措施外，正确睡姿的作用不可小觑。在贲门关闭不紧的状况下，患者平躺时，胃内物质特别是胃酸容易在胃和食管之间流动，当进入食管的胃酸达到一定的数量及持续一段时间后，便出现了临床症状。当把食管的平面抬到高于胃的平面，则不利于胃内液体逆流而上。

很多人一听说要把上半身抬高，便选择睡觉时多枕一个枕头。其实这种方法是错误的，它不仅不能抬高上半身，反而会使头颈部更加屈曲，易发颈椎病。正确的做法就是把靠头一边的床提高15厘米左右，相当于在这一边的床脚下垫上两块建筑上常用的砖头，使整个床出现一个头高脚低的斜坡。当然，胃食管反流病患者的治疗是综合的，需要同时使用药物，注意生活起居，保持良好饮食习惯，避免刺激性食物，不能吃得过饱，避免睡前吃夜宵等。

(责编：李轶群、杨迪)


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