对于很多糖尿病患者来说，每天给自己注射胰岛素都成了常规动作。虽然操作熟练了，但并不意味着你都做对了。

1.酒精并非越浓越好。

“护士护士！我特别听你的话，专门去药房买来的高度酒精消毒呢！”目前市面上有两种浓度的医用酒精，一种是75%的，另一种是95%的。但是并非酒精浓度越浓，消毒效果越好。浓度过高的酒精会使细菌表面的蛋白质快速凝固，形成一层硬膜，这层硬膜会对细菌产生保护作用，防止酒精进一步渗入，反而影响消毒效果。所以对需要注射胰岛素的患者来说，消毒效果最好的是75%的酒精。

2.酒精最好买小瓶。

“这个胰岛素天天都要打，我索性给自己买个大瓶的酒精，能用好久呀！” 遗憾地告诉您，酒精属于易挥发物质，酒精会随着时间的推移而挥发，若酒精浓度过低，也会影响消毒效果。而且反复开瓶盖，还会增加细菌进入酒精的机会。

3.棉签选择独立包装的。

“这棉签不会挥发，我选择一个大包装的总可以吧？”就像酒精反复开盖会进细菌一样，棉签也会受到细菌的污染。棉签开包后4小时就会滋长细菌，一大包棉签用一两周，可能上面就已经长满了细菌。因此，买棉签尽量选择小包，独立包装最好，尤其现在有那种独立包装的酒精棉片和酒精棉棒，省事又干净。

4.消毒部位要画圈。

“我做这么多准备，就是怕消毒不到位。我每次都要把要打针的地方来来回回涂几遍我才放心呢！”打针消毒不是擦桌子，来回反复地涂抹不仅不会让打针的部位更干净，反而会把外侧的细菌又带回穿刺部位。正确消毒方式应该是从穿刺点由内向外螺旋画圈涂抹，消毒的范围直径不能小于5厘米，且要重复两遍。▲