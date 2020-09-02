国家卫健委：9月1日新增确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京9月2日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至9月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，9月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（上海4例，广东2例，辽宁1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例26例，解除医学观察的密切接触者525人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例176例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例2517例，累计治愈出院病例2341例，无死亡病例。

截至9月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例198例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80234例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85066例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者816307人，尚在医学观察的密切接触者7587人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察22例（境外输入17例）；尚在医学观察无症状感染者353例（境外输入336例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5356例。其中，香港特别行政区4822例（出院4380例，死亡90例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区488例（出院462例，死亡7例）。