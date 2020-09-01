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2020非动脉炎性前部缺血性视神经病变高峰论坛举办

2020年09月01日10:10 来源：人民网-人民健康网

8月29日，非动脉炎性前部缺血性视神经病变（NAION）高峰论坛举办，众多神经眼科顶级专家共聚一堂，共同探讨NAION前沿及进展，旨在推动NAION的诊疗向着更安全、更有效、更精准、更深入的方向发展。

神经眼科是眼科的亚专业，其诊断和治疗需要医学界更多的关注。其中，复方樟柳碱和OCT在神经眼科疾病的诊治中拥有着良好的应用优势和科研前景，随着众多专家的深入了应用，逐渐成为推动眼科临床新格局发展的重要“原动力”。会议中多位专家分享了针对此病的临床经验及在临床试验中取得的成果。

此次高峰论坛由中国研究型医院学会神经眼科专业委员会主办，解放军总医院眼科医学部、中国医学科学院北京协和医院、首都医科大学附属北京同仁医院协办，采用云会议模式。魏世辉教授、钟勇教授、姜利斌教授共同担任会议主席，陈长征教授、张文芳教授、黄小勇主任、徐全刚主任、孙传宾主任、李志清主任、范珂主任、周欢粉医生等做专题演讲；王海燕、程康鹏、崔红培、王静、冯超逸、侯艳丽、于荣国、王丽萍等神经眼科医师分享经典病例，共同探讨NAION诊断与治疗。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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