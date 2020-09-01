国家卫健委：8月31日新增确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京9月1日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月31日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（天津3例，河北3例，内蒙古1例，上海1例，福建1例，广东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例31例，解除医学观察的密切接触者532人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例182例（其中重症病例3例），无现有疑似病例。累计确诊病例2509例，累计治愈出院病例2327例，无死亡病例。

截至8月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例216例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例80208例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85058例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者815740人，尚在医学观察的密切接触者7546人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察18例（境外输入12例）；尚在医学观察无症状感染者356例（境外输入334例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5344例。其中，香港特别行政区4810例（出院4342例，死亡89例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区488例（出院462例，死亡7例）。