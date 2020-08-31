平安好医生打造双医模式 多领域专家医师齐聚名医工作室

8月27日，上海中医药大学附属曙光医院主任医师蒋健、同济大学附属东方医院心内科常务副主任张奇等多位名医与平安好医生签约，成为第二批平安好医生名医合伙人。

“名医工作室”为名医多维赋能 让百姓便利就医

据介绍 ，平安好医生采取“双医”模式，发挥互联网便利的渠道优势，签约名医合伙人，共同打造名医工作室。名医工作室贯穿诊前、诊中、诊后全流程：全国顶尖专家名医进行在线问诊，聚焦专科专病，为患者提供精准的、可信任的专家诊疗方案；平安好医生的全职医生通过名医认证后帮助名医完成诊前准备、诊后回访等工作，快速响应患者问诊需求，多方位提升名医问诊效率。截至目前，名医工作室已经涵盖皮肤科、儿科、妇产科、泌尿外科、骨科、中医科等细分专科，各领域专家医师齐聚名医工作室。

名医工作室集合资源为名医实现多维赋能。一方面，名医工作室对名医进行品牌赋能，通过专业品牌运营，提升医生影响力，打造名医个人品牌。另一方面进行效率赋能，借助线上渠道及驻司医生，集中患者流量，为医生精准匹配病源，提升医生管理效率。精准导流疑难杂症患者，参与学术研讨为名医学术赋能。对于患者来说，名医工作室搭建了线上诊断的桥梁，打破时空限制，给患者提供与名医一对一线上即时交流的平台。

据了解，名医工作室支持图文、语音、视频等形式的在线问诊服务，便利医患双方沟通。

名医工作室再添助力，专病领域广泛覆盖

据悉，目前加入平安好医生名医工作室的医生囊括了国家级重点学科带头人和领军人物、国家级重大医药项目负责人、各专业协会委员、全国排名顶尖医院的主任医师等权威名医。

对于名医工作室的全新模式，蒋健表示，互联网医疗一定是未来发展的方向，相较于传统线下医院的看病模式，互联网医疗能够很好的助力国家实现分级诊疗。“从挂号、诊断、治疗、随访再到慢病管理，互联网医疗有很多能发挥作用的空间。”

张奇坦言，“同一个目标”是他选择加入名医工作室的初衷。“通过互联网的方式，可以帮助更多人。这一点上，我们目标一致。”张奇称，从医20年，他到访过国内各地众多医院，深知医疗资源不均衡，很多偏远地区患者寻医问诊的困难让他印象深刻。“我希望自己的所学，能借助名医工作室这类网络平台，来帮助更多的患者。”