中国医师节 江苏省老年病医院“老中青”三代医师庄严宣誓

“健康所系，性命相托。我谨庄严宣誓：我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展……”8月19日，第3个中国医师节，为大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神，响应今年“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”的节日主题，18日上午，江苏省老年病医院（南京医科大学附属老年医院、江苏省省级机关医院）在门诊大厅举行了一场简单而隆重的宣誓仪式。医院党委书记许家仁、院长何一然、副院长熊亚晴、杨俊，医院从医40年以上的医师代表、江苏援黄石医疗队代表、中青年医师代表、医学生等参加宣誓仪式。

为铭记医院老一辈医师多年来长期坚守医疗工作岗位，为人民健康事业与医院发展做出的贡献，许家仁书记为医院从医40年以上的医师代表颁发了纪念章，中青年医师为他们献上了献花，以表达最诚挚的敬意。当从医40年以上的医师们手捧纪念章、鲜花合影留念时，全场响起了阵阵掌声，这不仅是一份荣耀，更是对他们坚守职业信念的肯定与致敬。