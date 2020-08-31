热天猛吃冷食 易“伤心”

烈日炎炎，75岁的张大爷出去买菜，回家后热得满头大汗。他从冰箱里拿出两串葡萄，没有洗就一口气吃了下去，当时觉得特别解渴。但两小时后，张大爷出现拉肚子、恶心、呕吐、浑身没劲、口干、冒冷汗等症状。张大爷平时有“三高”，家人赶紧将他送往医院，发现是急性心肌梗死。幸好抢救及时，否则后果不堪设想。

心脏最怕忽冷忽热刺激

夏季，有三方面因素促使心脏的负担明显增加。一是人体的新陈代谢加快，身体在散热时会使体表的血管扩张，心脏需要让更多的血液循环到体表；二是夏季雨天多，气压低，空气中的含氧量下降，从而使心脏的供血、供氧相对减少；三是夏天人体心率加快，也容易增加心脏负担，导致人体缺氧。

另外，夏季室外炎热，室内空调温度低，人们又爱吃冷食喝冷饮，这种反复的忽冷忽热的刺激会使冠状动脉强力收缩，致使冠状动脉内已形成的斑块被牵拉破裂，形成血栓，导致心肌梗死。

胃肠疾病也是诱发因素

张大爷之所以会发生急性心肌梗死，一方面与他患有“三高”等基础疾病有关；另一方面是因为他猛吃没有洗的冰葡萄，引发了急性胃肠炎，从而诱发了心梗。

腹痛、腹泻使胃肠道和全身对血流的需求增大，也增加了心脏的工作负担，对本来就有冠心病的患者，腹泻成了导致心脏血流供需失衡的原因。腹泻还可使体液丢失，大量电解质失衡，导致低钾血症，诱发心律失常。患者可能会出现心慌、胸闷等症状。心律失常也会加重心脏负担，导致急性心梗。

医学界有“生死胃卜”一说，所以有冠心病的中老年人，在夏季一定要注意预防胃肠疾病。

四类食物要少吃

对于患有心脑血管疾病的中老年人来说，夏季应少吃四类食物。

首先少吃冰镇食品和饮料。有些人喜欢夏天一边吃火锅、烧烤，一边喝冰镇啤酒。一瓶冰啤酒会令人体胃肠内的温度骤然下降，胃肠道血管迅速收缩，血流量减少，易引发胃肠疾病。

其次，少吃高热量食物。“三高”人群摄入高脂饮食以后，容易引起血脂增高、血液黏稠度增加、局部血流减慢、血小板易于凝集而诱发心梗。

第三，少吃辛辣刺激类食物。夏天人们胃口差，有的人喜欢吃一些辛辣食物。但是辛辣食物会剧烈刺激口腔和胃肠黏膜，使其高度充血，同时加快胃肠蠕动，造成胃痛、腹泻等症状。

第四，少吃容易产生胀气的食物。豆类、薯类、大葱以及甜食经肠道细菌充分发酵后会产生硫化氢和氨气，易引起胃肠胀气、反酸、烧心、腹痛等症状，引发胃肠道疾病。

此外，进食不宜过饱，切忌暴饮暴食。过量进餐时，胃肠道需要大量血液来消化食物，从而致使可流入心脑血管的血量减少。对于那些本身心脑部位血液供应就不足的人群而言，暴饮暴食容易诱发心梗和脑梗。