炎炎夏日，大家总是钟爱一些可口冷食，每天抱着空调度日，觉得消暑功能极佳。可夏季贪凉，稍不注意, 就会损害你的健康。海南医学院第二附属医院中医科医生吉贞料教您几个中医养生方法，助您消暑度夏。

贪凉易致胃肠病

《素问·阴阳应象大论》曰：“春伤于风， 夏生飧泄。”炎热天气, 皮肤血管扩张, 胃肠血流量会相对减少, 盛夏酷暑大量进食冷饮后, 胃肠道血管因冷刺激而急剧收缩, 血流量会进一步减少, 造成胃肠功能紊乱, 甚至出现腹痛、腹泻等症状。各种冷饮, 如汽水、啤酒等可增加胃肠内压力, 易诱发或加重原有疾病, 如胃肠炎症和十二指肠溃疡, 严重时可致溃疡穿孔。

吉贞料表示，日常预防胃肠道疾病，需了解自己的体质。如果属于体质虚寒者, 或是患有急性或慢性胃肠炎, 则尽量不要吃冷饮, 因为冰淇淋、冰砖等冷饮中均含有大量脂肪、胆固醇、蛋白质、糖和淀粉等营养成分, 吃了冷饮, 既影响正常食欲, 又会增加疼痛, 使腹泻加重。

剧烈运动后勿食冷饮，运动后如果吃大量冷饮冷食, 强冷刺激会使胃肠道血管收缩, 减少腺体分泌, 导致食欲锐减, 消化不良, 而且骤冷刺激, 可使胃肠痉挛, 甚至诱发腹痛、腹泻；饭前饭后少吃冷饮，饭前饭后食用冷饮冷食, 会刺激胃肠道血管收缩, 减少血流量, 造成消化腺分泌液减少, 降低消化功能及减弱对营养成分的吸收, 且会引起食欲下降；切忌冷热交替，冷食和热食交替摄入会对牙齿和胃肠产生强烈的刺激, 因此冷、热饮应该分开饮用。

对一些体质虚寒、脾虚湿重、肠胃不调的人，吉贞料建议可适当吃些消暑利湿、醒脾开胃的药食两用食品，如藿香、佩兰、薏苡仁、扁豆、山药、赤小豆、芡实、莲子、焦大麦等。在绿豆粥、荷叶粥中适当加入薏苡仁、扁豆、莲子、赤小豆等，可增强健脾除湿等功效。

警惕空调综合征

夏季，人们总是喜欢待在有空调的室内。吉贞料表示，长期的空调环境会使人们对低室温产生一系列不适应的症状。空气中缺乏负离子, 加之室温调得过低, 往往会引起头晕, 容易疲倦, 注意力不集中。有人还会出现咽干、咽痛、关节疼痛、腰背酸痛, 甚至发生感冒、胃肠炎、肩周炎、面神经麻痹等症。

预防空调综合征，吉贞料建议，日常需减少室内外温差，温差大加重体温调节中枢的负担, 严重时可引起体温调节中枢的紊乱。在空调房里颈部、膝部可用毛巾覆盖予以保护，注意保暖, 同时要适当活动, 以促进肢体的血液循环, 增强抵抗力。同时需定期开窗通风，避免因通风不良而导致的微生物生长繁殖,减少感染疾病的机会。吉贞料还提醒，长期在空调室内生活的人, 应有适当的室外活动时间, 以提高自身对温差的“内调节”和适应能力。

在日常的饮食中, 可适当增加生姜、荆芥、苏叶、辣椒等调味品的量, 既可以佐餐开胃, 又可以防风散寒, 增强肌体抵抗力, 预防空调病。（记者 马珂 通讯员 谭莹）