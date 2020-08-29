国家卫健委：8月28日新增确诊病例9例 均为境外输入病例

人民网北京8月29日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月28日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，福建2例，广东2例，四川2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例35例，解除医学观察的密切接触者1286人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例188例（其中重症病例4例），无现有疑似病例。累计确诊病例2473例，累计治愈出院病例2285例，无死亡病例。

情况显示，截至8月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例262例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80126例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85022例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者814433人，尚在医学观察的密切接触者9148人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者351例（境外输入311例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5301例。其中，香港特别行政区4768例（出院4249例，死亡84例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院462例，死亡7例）。