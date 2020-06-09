药学服务是保障医疗质量和患者安全的重要环节，药师肩负的工作内容也责任重大。良好的药学服务能够促进药品的合理使用，减少药物不良反应的发生，以确保患者的用药安全、有效和经济，为患者带来更好的治疗体验，达到安全有效、节约医疗资源的目的。哪些患者可以来药学门诊就诊？在家服用非处方药有什么注意事项？2020年6月10日（星期三）13:00-14:00，“人民好医生”客户端将邀请上海交通大学医学院附属第九人民医院药剂科主任原永芳进行视频直播，与您探讨您身边的药学服务。

专家介绍

上海交通大学医学院附属第九人民医院药剂科主任，药物临床试验办公室主任，上海交通大学口腔医学院口腔基础教研室口腔药理教研组组长。中华口腔医学会口腔药学专业委员会副主任委员；上海市中西医结合学会药学专业委员会副主任委员；上海市康复医学工程研究会临床药学专业委员会副主任委员；上海市药理学会临床药学评价专业委员会副主任委员等职。承担国家自然基金面上项目、国家科技支撑项目子课题、上海市科学技术委员会科研基金、上海市卫生和计划生育委员会科研基金、上海交通大学医学院基金等各级课题30余项。授权专利1项(第一完成人)，参编专著6部，2017年获得上海药学科技奖三等奖。

擅长

具有多年丰富的医院药学工作经验，主要进行新药研究和药物有效成分分析。

安全用药五个时刻

安全用药一直是一个全球性问题。世界卫生组织前不久向公众发布了一个针对用药的特别提醒——用药安全“五时刻”，呼吁所有国家未来5年内将严重、可避免的药物相关伤害减少50％。

用药安全“五时刻”，简明扼要地提醒患者或医务人员用药时牢记的5个关键时刻，不同时刻，要提出具体问题并寻求答案，以降低用药相关风险。这5个时刻分别是：认识药品、服用药品、加用药品、检查药品、停用药品。

1.认识药品（Starting）——这个药品的名称是什么，作用是什么？服用这个药品有什么风险，可能出现什么副作用？我的疾病还有别的治疗方法吗？是否已经告诉了医生我的过敏史和其他健康状况？我如何贮存这个药品？

2.服用药品（Taking）——我应该什么时候服药，每次服用的剂量是多少？我应该如何服用这个药品？进食和饮料对正在服用的药物有影响吗？漏服了怎么办？当我出现副作用怎么办？

3.加用药品（Adding）——我必须加用别的药吗？我是否已告知医生正服用的药？现在服用的药物会不会出现相互作用？如果怀疑有相互作用，我该怎么办？我能正确管理现在的多个药品吗？

4.检查药品（Reviewing）——是否保留了用药清单？每种药物我吃了多久？是否服用了现在不需要的药品？医生定期检查了我的药品吗？应该多久检查一次？

5.停用药品（Stopping）——我应该在什么时候停药？我的药品中是否存在不能骤然停用的药物？如果药品用完了我该怎么办？如果因出现一些不良反应而停药，我应向哪里报告？如何处理多余或过期的药品？

建议患者及家属，在去看医生、药师时，去卫生院或药房时，在入院或出院时，均要就以上用药安全问题咨询医生并找到答案，遵照执行。

如何收看直播：

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