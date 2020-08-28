北京市慈善协会发起慈善援助项目 减轻肝癌、血友病患者药费负担

8月27日，由北京市慈善协会发起的“药神计划”慈善援助项目在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心正式启动。

北京市慈善协会会长温庆云介绍，“药神计划”是为有效减少特殊疾病患者“因病致贫”、“因病返贫”现象发生而设立的慈善项目，以减轻肝癌、血友病患者药费负担为主要目标。该项目延续北京市政府在市慈善协会设立“医疗救助专项基金”的使命而设立的。以经济援助为核心和基础，充分整合多方优质资源，为患者提供精神心理的服务，为其家庭提供助学、就医、就业等方面的精准帮扶。

作为项目核心参与人员，清华长庚医院执行院长董家鸿院士表示，与专业领域学者对于公众的科普一样，真正的慈善项目不单是简单的物质援助，而是渗透着关爱情怀的温暖的情感支持——给公众普及最理性的科学知识和理念，付诸于最有温度的慈善行动中。

此外，在场的专家学者表示，他们将在计划实施中，积极发挥权威带头作用，为“科普捐赠”打榜，通过线上免费授课，将时间和讲课费，作为倾注知识力量的捐赠款，给患者带来切实的防病治病科普知识，同时呼吁更多人来关注特殊疾病患者群体，以医者仁心去帮助特殊疾病患者获得生命的希望。