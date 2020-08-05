青海力争包虫病患者“清零”

8月3日，由青海省卫生健康委主办，青海大学附属医院协办的青海省包虫病手术患者“清零”行动启动仪式在青海大学附属医院举办。

记者从启动仪式上了解到，青海省现有需要接受手术治疗的包虫病患者2270名，年内要集中开展治疗，实现应治尽治。

据了解，青海省是全国包虫病流行最为严重的省份之一。自2016年起，青海省实施以人群查病、患者救治、传染源管控、能力提升为主要内容的包虫病防治攻坚行动，截至目前，已完成流行区人群查病500万人次，对确诊的1.4万余例包虫病患者给予免费药物治疗，对适合手术治疗的患者给予手术费用补助。

目前，青海省仍有需要接受手术治疗的包虫病患者2270名。

按照有关工作要求，青海省委、省政府今年在全省实施现有包虫病手术患者“清零”行动。

该省将借力中国医师协会和清华长庚医院董家鸿院士团队，联合省内外医疗技术力量，在对所有患者给予免费药物治疗的基础上，年内对全省现有需要手术救治的患者集中开展治疗，实现应治尽治，助力如期实现脱贫攻坚目标任务。

根据《包虫病手术患者“清零”工作方案》，以市州为单位，从7月至11月，完成现有包虫病手术患者的医疗救治，原则上要求一般患者尽量安排在所在市州定点医院接受手术治疗，危重患者可协商转运至省级定点医院进行手术。（记者高列）