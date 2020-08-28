注意！这些心脏病“青睐”年轻人

心脏疾病是老年人的高发疾病，但它并不专属于老年人，有些类型的疾病在年轻人中的发病率不比老年人低。由于年轻人全身器官处于最佳状态，在疾病早期往往因为代偿能力强，因此症状不明显或能耐受。一段时间后，“小毛病”会磨成“大问题”，甚至引发更大的问题，最后需要付出更大的代价。

那么，哪些心脏疾病是年轻人需要特别注意的呢？暨南大学附属第一医院心血管外科张晓慎主任通过一个真实病例给年轻人敲响警钟。

心房缺损引发瓣膜感染

陈女士是一位年轻妈妈，孕期突然有一段时间持续发冷、发热，经过一段时间治疗后症状依然反复，而且越来越没力气，呼吸越来越喘，遂至暨大附一院就诊，检查发现心房面有一个缺损，而二尖瓣同时又有重度反流。她的症状正是因为心脏受感染，瓣膜受侵蚀引起的心力衰竭。

医生追问病史时，陈女士才想起，以前体检时医生曾提醒她心脏有点杂音，建议她进一步去医院检查，但她未觉得有任何不适，也就不了了之。其实，当时医生发现的心脏杂音就是心房里存在缺损，医学名词为“房间隔缺损”，属于先天性心脏病，而感染性心内膜炎的发生，很可能跟这个先天心脏畸形有关，心脏畸形使得血液容易在心脏淤积，从而感染心脏。最终陈女士得到有效手术及药物治疗后得以康复，但瓣膜因侵蚀严重而需替换人工瓣膜，腹中胎儿也主动放弃流产了。

陈女士这类病例不在小数，疾病初期没有对问题产生足够重视，如果当初及早治疗“房间隔缺损”，就可以很大程度避免后面的心脏感染，瓣膜也不会因感染而被侵蚀了。

这些心脏病 年轻人多发

张晓慎提醒，部分心脏疾病多发于年轻人，如果得到足够重视，及早治疗，通常治疗效果都很好。

1.先天性心脏病：

先天性心脏病占各种先天畸形的28%，虽然很多先天性心脏病在婴儿时期或者儿童时期就得到治疗，但由于医疗水平的地区差异，以及一些疾病早期症状并不明显，因此有部分患有先天性心脏病的病人成年了依然不知道自己有先天性心脏病，部分患者即使知道也因为症状不明显而并没有重视。但是，此类疾病到后期出现症状的时候，疾病往往已经发展至对心、肺都有较大损伤，且损伤难以完全恢复。

2.心脏瓣膜脱垂性疾病：

心脏有四个瓣膜，通过开合使血液在心脏缘一个方向流动，当瓣叶脱垂就使瓣膜闭合不严，引起瓣膜反流，部分血液就会不往前流动而返流进心脏。心脏逐渐出现负荷过重而引起胸闷、气促、下肢水肿等症状。在疾病早期，瓣膜脱垂是有很大机会可以修复的，但疾病后期的瓣膜破损严重，修复难度很大，甚至可能要切除换人工瓣膜，需要终生吃药。由于年轻人代偿能力强，在疾病早期可能症状并不明显，而出现症状往往是在瓣膜脱垂比较严重的时候。

3.感染性心内膜炎：

细菌随血液进入心脏，并在心脏停留侵蚀心脏组织，引起心脏感染。感染心内膜炎的病人有比较大比例的病人本来就存在心脏结构性疾病，例如前面介绍的两类疾病，存在这些疾病使得病人带细菌的血液在心脏停留时间更长，细菌就更容易黏附在心脏引起感染。一旦感染，可能引起的并发症很多，甚至会带来永久性的后遗症。如本来就存在心脏疾病的患者，出现持续的发热、胸闷、气促，及早就医是减少并发症的最有效方法。当然，有心脏疾病的病人，早期治疗是预防感染性心内膜炎的最有效手段。

4.病毒性心肌炎：

病毒感染后随血液进入心脏后发生心肌的炎症性疾病。它早期症状和普通病毒感染症状类似，如发热、全身酸痛、乏力，后期出现胸痛、胸闷、呼吸困难等心功能下降症状。治疗上也没有特异治疗，轻症可以休息和对症治疗后自我康复，重症则可能需要用到心脏辅助装置治疗。

年轻人如何早发现心脏问题？

张晓慎提醒，首先，症状上，心脏的疾病很多都会有胸闷、心悸、胸痛、呼吸困难等症状，如果有以上症状，都应该排除一下是否有心脏问题。

第二，听诊。听诊是很简便的辨别结构性心脏病的方法，如果在心脏周围听到有别于其他人的声音，可以进一步到医院做进一步检查明确诊断。

第三，家族史。如果家里的近亲，曾有过心脏问题，因为某些心脏病有遗传倾向，应该预防性的检查下心脏排除心脏问题。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城、王雪）