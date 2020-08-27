如何给3岁以下儿童喂药

近日，一名不到2岁的男童因被家长错误喂服药片而窒息。良药大多苦口，孩子们普遍抗拒吃药，尤其是3岁以下的婴幼儿，吃起药来更费劲。如何才能正确又顺利地让小宝宝把药吃下去呢？

不是所有药物都能混进食物中

我们经常看到很多错误的喂药方法，最常见的有三种：暴力灌药、欺骗式喂药以及把药混进奶或果汁等食物中。

暴力喂药的危害不言而喻，家长捏住孩子鼻子或撬开牙齿强行灌药，孩子恐惧地大哭，这样药物很可能会呛入气管，引发危险。

欺骗式喂药就是哄骗孩子说药是甜的。这招对第一次服药的孩子来说还可用，但孩子经过几次服药经历就会发现真相，这会导致孩子以后更加抗拒服药。

还有一部分家长将药一概加入果汁、牛奶、果酱等食物中，让孩子不知不觉地服下药物。这招儿看似高明，实则大有隐患。不是所有药物都可以加入奶、果汁等食物中服用。这与药物本身的性质和制药的工艺有关。比如，用于儿童过敏性鼻炎和哮喘治疗的药物——孟鲁司特钠颗粒，其说明书就要求药物“与室温或冷的软性食物（如苹果酱）混合服用，或溶解于一茶匙室温或冷的婴儿配方奶粉或母乳服用”。而有的药物就不能与奶、果汁等同服，比如钙剂。因此，说明书有明确描述要求的按要求服用，说明书没有相关描述或者无法按说明书要求服用的，应咨询药师。

首选液体、粉末或颗粒药物

选择合适的口服药物是正确喂药的第一步。

首先要选择合适的剂型。口服药物剂型通常包括液体的、粉末或小颗粒的、片状的、胶囊的等等。对3岁以下儿童来说，液体、粉末或小颗粒形态的药物形式比较方便孩子服用。但很多儿童需要的药物没有这些友好的剂型，这时我们就只能选择其他剂型，比如药片或胶囊。如果是普通的片/胶囊剂，可以碾碎或打开服用。需注意的是，看上去没啥差别的片/胶囊，其内在成分千差万别。有些药片可以快速转变为液体，如分散片可快速溶化在水中，对3岁以下儿童也是适用的。务必注意，带有“缓释”“控释”“肠溶”字样的片/胶囊剂，通常都不可以掰开、碾碎或打开胶囊服用，这样就不适合3岁以下儿童使用了。

其次是优选孩子喜欢的口味。比如同样成分的溶液，橘子口味的比未经遮盖的苦涩口感的溶液更易于接受。这里给大家介绍一个小窍门：通常药物名称中带“小儿”和“儿童”字样的，或者药物适应症中有“用于儿童/小儿……”等描述的，都是专为儿童设计的药物。它们在剂型、口感上都关注了孩子的适用性，方便孩子服用。

不同药物喂法不同

选好药物后，还需让孩子正确地把药吃下去。为了孩子能顺利地吃药，喂药工具很重要。推荐大家使用带刻度的滴管、注射器、喂药器和量杯，这些工具可以用来直接喂，也可以配合小勺喂。一般来说，滴管、不带针头的注射器和喂药器，量取的药量较小，适合喂对取量要求十分精确的药物。量杯刻度较粗略，适合一些对剂量要求不那么精确的药物。在看所取药物的体积时，量药工具要竖直，待液面呈水平时，视线应与药液面相平。

口服滴剂可以直接滴入口中吞服。不愿配合的儿童，也可将药物滴入小勺后喂服，再用少量水加入小勺中，“洗洗”小勺，给孩子喂下。咀嚼片的口感不错，2岁以上的孩子通常都易于接受。泡腾片剂应该用水将药片完全溶解后再喂服，千万不能让孩子直接吞服或含服泡腾片，以免药片在口腔和胃肠道内迅速释放大量气体，刺激甚至伤害孩子。胶囊剂总的来说不推荐给3岁以下儿童使用。如万不得已，普通胶囊可以打开服用，但可能味道极差。打开的胶囊药粉要立即服用，不能长时间放置，否则会影响药物的稳定性。

给新生儿或一岁以内的小宝宝喂药时，应将宝宝抱于胸前，用手臂支起头部，以防因其后仰而使药物被吸入气管中。装有药的滴管等从宝宝嘴角顺口颊滴入，可待宝宝把药吞咽下后再拿出滴管。大一些的宝宝会各种花式拒绝吃药。家长可以在平时利用玩游戏、读绘本等方式向孩子传达“药物进入我们的身体，能帮助我们战胜疾病”的观念，还可以给宝宝树立熟识的小哥哥小姐姐勇敢服药的英雄形象。当然还可以在孩子服药后，给予适当的奖励。这些都是正确的、可以引导孩子顺利服药的方法。