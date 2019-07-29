对于胶囊药物，患者常有这样的疑问：能分开胶囊把药粉倒入水里服用吗？胶囊对人体有害吗？其实，胶囊主要是以猪皮为原材料的明胶制作而成，所以直接服用胶囊不会对人体产生伤害。

药物制成胶囊剂，主要有三个原因。第一，掩盖药物本身的不良气味，消除服用时的不适感。第二，某些药物在胃中易被破坏或对胃有较强刺激性，制成肠溶胶囊，以确保胶囊到达十二指肠内才溶解。第三，有些胶囊是缓释或控释胶囊，必须完整吞服才能使药物以均衡的剂量释放，发挥最佳药效。因此，胶囊药能否拆开来服用，要看药物的具体特性。

不适宜拆分的胶囊药

带有“肠溶”的胶囊：肠溶胶囊就是不让其在胃液中溶解，仅在肠液中崩解溶化。有些药物对胃部有刺激（如阿司匹林肠溶胶囊），有些药物在胃酸中易被破坏（如奥美拉唑肠溶胶囊），这类肠溶胶囊不能拆分服用。

气味大和刺激性强的药物：有些药物气味难闻或者比较苦，如果拆开服用，药物味道很刺激，甚至让患者产生恶心呕吐的现象，如氯霉素胶囊。还有一些药物对食道刺激性较大，如盐酸米诺环素胶囊，如果拆开服用会灼伤食道，引起食道溃疡，所以这类药物也不适合拆开服用。

可以拆分的胶囊药

普通胶囊：仅起药物分装、精确剂量的功能，可以拆分服用。如大部分头孢类抗生素、喹诺酮类抗生素，大多数中成药的胶囊剂型可以拆开，加入水中服用。但是，部分胶囊里面是粉末状的，服用时容易黏附在口腔或者食道中，造成局部药物浓度过高或者剂量不准确，需要患者服用后尽快饮水冲净。

“控释”或“缓释”胶囊：大多数带有“控释”“缓释”字样的药品不能拆分，但有一部分胶囊里面是丸剂，因为小药丸外面还有包衣，必要时可以拆开胶囊服用。

理论说，除非说明书明确告知可以拆开，否则不建议在未经医生或者药师指导的情况下擅自把胶囊“破壁”服用，以免导致药效降低甚至产生其他不良影响。如果实在咽不下胶囊，可以改服相同药物的片剂等。