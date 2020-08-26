中科大厦落成典礼暨入驻仪式在南京举行

8月26日，中科大厦落成典礼暨入驻仪式在南京市江宁区中科路8号圆满举行。

杨桂山在典礼致辞中表示，非常高兴参加中科大厦落成、启用典礼，与中科各位员工一起分享这份喜悦。中科集团作为国内保健食品行业的排头兵，也是我们中科院科技成果转化的成功案例。中科长期以来重视科技创新、注重新品研发，从所里藻类科研项目起步，然后从小到大、由弱变强，专利和产品研发都在行业前列，形成今天这样一个现代化的企业。讲诚信、富有开拓精神、让中科不断发展壮大，树立起优秀的中科品牌形象。衷心祝愿中科在新的起点上做出更大的成就。

据相关人士介绍，中科大厦的落成和启用，既是中科发展历史上具有里程碑意义的事件，也是中科前进路上的一个新起点。1984年，在中国科学院南京地理与湖泊研究所，中科当时还只是所里一个科技成果转化部门，通过不断发展逐渐壮大。中国科学院南京分院、中国科学院南京地理与湖泊研究所作为中科集团领导单位，一路见证了中科在产品研发、现代企业制度建立的艰难历程。