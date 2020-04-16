中科健康集团江苏药业项目落地中国医药城

4月16日上午，中科健康产业集团江苏药业有限公司项目开工奠基仪式在泰州中国医药城举行。泰州市委常委、泰州医药高新区党工委书记张小兵，中国科学院南京分院院长杨桂山出席仪式并致辞，中科健康产业集团董事长王连安介绍了项目情况。出席仪式的还有中科院南京地理与湖泊研究所党委书记谷孝鸿，以及中国药科大学基础医学与临床药学学院院、南京大学医学院相关领导专家。

张小兵表示，泰州医药高新区紧紧围绕产业化主题，在疫情防控期间助力企业快速复工复产。大力推进项目招引建设，一批龙头型、旗舰型、基地型产业项目相继落户，形成品牌优势和集聚效应，生物医药产业进入加速发展的新阶段。

杨桂山表示：近年来，中科院科技成果不断产出，并持续通过成果转移转化服务国民经济主战场。中科健康产业集团作为中科院控股企业，充分利用中科院的研发优势，在医药健康领域取得了喜人成果。未来希望继续打造好中科院科技产品品牌，不断推动中药大健康产业高质量发展。同时中科院南京分院继续深化与泰州市政府合作，为助力泰州高质量发展贡献力量。