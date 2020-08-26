女性绝经早，就不易患乳腺癌吗？

很多人认为，既然乳腺癌“祸首”是雌激素，那如果女性已经绝经，是不是就意味着不会再患上乳腺癌？或者是绝经越早，患乳腺癌风险就越低？晚期乳腺癌患者，是否一定要承受放疗和化疗的痛苦？近日，广东省人民医院肿瘤中心乳腺科主任、主任医师廖宁，为我们一一破解了这些乳腺癌认知和治疗的误区。

误区1：绝经越早，患乳腺癌风险越低。“并不是绝经越早，或已经绝经，患乳腺癌风险就越低。”廖宁介绍说，在美国，激素受体阳性乳腺癌患者的发病高峰年龄是65岁；在中国，乳腺癌高发年龄阶段是45~55岁。这两个年龄段的女性，很多已进入了围绝经期或已经绝经。

廖宁分析，乳腺癌的致病因素与女性体内的雌激素水平有关，但是雌激素水平的变化不仅只跟月经有关。女性进入围绝经期或已经绝经，只是意味着卵巢产生的雌激素下降了，或是卵巢不再产生雌激素。但是，在女性体内的脂肪组织等其他组织，仍然会存在雌激素。而且，在女性的肾上腺等组织内也会存在一定雄激素，这种雄激素通过芳香化酶的催化，也转化成了雌激素。所以，绝经后女性同样可能会由于其他路径获得过高雌激素，从而患上乳腺癌。

误区2：内分泌治疗会带来骨痛等副作用，最好别做。“正是由于乳腺癌跟激素水平密切关系，近年来内分泌治疗也越来越多应用到乳腺癌治疗中。”廖宁介绍，但是很多患者认为，内分泌治疗会带来严重骨痛，因此很多人都拒绝接受这种治疗。

目前，中国有21.4%的乳腺癌患者在诊断时就已是晚期，其中67.8%的患者属于雌激素受体（ER）和/或孕激素受体（PR）阳性。廖宁认为，激素受体阳性晚期乳腺癌患者，即使已存在内脏转移，都应接受内分泌治疗。

廖宁介绍，经典的内分泌治疗药物包括两类，一类是以来曲唑、阿那曲唑等为代表的芳香化酶抑制剂；一类是以氟维司群等为代表的ER下调剂。ER下调剂可直接降低雌激素受体，芳香化酶抑制剂是抑制雄激素向雌激素转化的酶，路径不同，但都是为了阻断雌激素受体这条信号通路。

廖宁表示，氟维司群其实就是一种雌性激素受体下调剂，比芳香化酶抑制剂降低雌激素更为直接迅速，而且骨痛等副作用发生率低。“现在许多肿瘤内科医生的‘法宝’仍然还是化疗，但其实未必是必需。”廖宁说，“我的很多乳腺癌晚期病人，都不用化疗，天天照去喝茶、运动，打这个药毒性很低。”

绝经后ER阳性晚期患者，可用ER下调剂治疗。廖宁说，只要是雌激素受体（ER）阳性并已绝经的晚期乳腺癌患者，都可以使用ER下调剂，就不需要再去承受化疗、放疗的痛苦和毒性了。她说，“这类患者在所有乳腺癌患者中占50%~60%。”

廖宁解释，ER下调剂的功能主要是下调雌激素受体，如果没有绝经，患者卵巢还有分泌雌激素功能，就会存在靶点不准确的问题。“如果没有绝经要接受ER下调剂治疗，就需要先‘去势’，即用药物注射让卵巢功能降低到不再分泌雌激素。如果有生育要求，可在完成治疗后，停止‘去势’药物注射即可恢复卵巢功能。”

运动也可以阻击癌细胞。廖宁特别指出，最近有一篇在《CELL》上发表的文章认为，运动是可以直接打死癌细胞的。目前她的团队已将制定“个体化运动处方”用于乳腺癌治疗中，并已启动通过运动来抗击癌症的“个体化运动处方计划”，这也是全国第一个启动该项目的团队。“比如，乳腺癌患者一做完手术，我们就会有运动体能师来辅导她们进行运动，对她们的运动能力进行评估，为她们制定个体化的运动处方，监测她们的运动水平。” 廖宁说。（胡珍）